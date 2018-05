Andrei Năstase: „Am votat pentru un oraș care să reînvețe a zâmbi”

Andrei Năstase, candidatul comun al Partidului „Platforma Demnitate și Adevăr ”(PPDA) și a Partidului „Acțiune și Solidaritate” (PAS) la funcția de primar al capitalei, a votat pentru „un oraș în care să vrem să trăim cu toții, unde oamenii să reînvețe a zâmbi și să poată trăi în siguranță și bunăstare”. Năstase a venit la secția de votare însoțit de soția și fetița lui, stabilite cu traiul peste hotare din 2012.

„Am votat pentru lucrurile în care eu cred. Am votat pentru ca drepturile unei comunități să fie respectate și garantate. Mă refer aici la dreptul la o viață mai bună, la noi acasă, aici în orașul nostru. Am votat pentru dreptate, pentru schimbare, pentru renașterea orașului nostru și scoaterea lui din captivitatea unei administrații proaste. Am votat pentru un oraș care e timpul să fie iubit și nu stăpânit, iar pentru că iubesc acest oraș am votat cu încrederea că oamenii din orașe și suburbii vor vota și vor face un pas decisiv în direcția corectă a unui oraș dezvoltat economic, a unui oraș sigur, a unui oraș curat. Am votat cu încredere că oamenii din acest oraș pot să reînvețe a zâmbi. Am votat pentru un oraș în care să vrem să trăim cu toții, pentru un oraș care unește, pentru că am încredere că în acest oraș putem conviețui cu toții în liniște, siguranță și bunăstare”, a declarat Năstase la ieșirea din secția de votare.