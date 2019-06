Ambasadoarea Cristina Balan a ignorat ordinul ministrului de Externe din Guvernul Sandu, care a rechemat-o la Chișinău

Nicu Popescu, ministrul Afacerilor Externe din Guvernul Sandu, susține că ambasadoarea R. Moldova în SUA, Cristina Balan i-a ignorat ordinul prin care acesta a rechemat-o astăzi la Chișinău, pentru consultări. În acest context, Nicu Popescu a decis să înainteze Guvernului Sandu propunerea privind rechemarea Cristinei Balan din funcția de ambasadoare.

„Din prima mea zi de la numirea la conducerea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene am făcut un apel către toți diplomații noștri de a nu uita că sunt în aceste funcții pentru a servi doar intereselor țării noastre și nu ale unui partid sau altul. În acest context am constatat astăzi cu neplăcere că doamna Ambasador Cristina Bălan a ignorat fără nici un fel de explicații ordinul ministrului prin care i-a fost solicitat să se prezinte până cel târziu astăzi, 14 iunie 2019, ora 15.00, pentru consultări în Capitală, confirmându-mi faptul că doamna Bălan a ales să facă diplomație de partid și nu diplomație de Stat”, a scris Nicu Popescu pe pagina sa de Facebook.

Ministrul din Guvernul Sandu a mai precizat că a informat autoritățile americane că din acest moment, toate demersurile și luările de poziție ale Cristinei Bălan sunt făcute pe cont propriu și nu reflectă sub nici o formă poziția Ministerului Afacerilor Externe și al Integrării Europene din Republica Moldova.

Cristina Balan a fost propusă la funcția de ambasadoare a Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii de către democratul Vlad Plahotniuc. Decretul privind numirea în funcție a acesteia a fost semnat de președintele Igor Dodon la 31 mai 2018.

Din aprilie 2017, Cristina Balan a ocupat funcția de vicepreședintă a PDM, responsabilă pentru relații internaţionale şi diplomaţie de partid. Ea este economist şi deţine o diplomă în management din partea Universităţii Libere Internaţionale din Moldova.