Alegerile din UTA Găgăuzia, validate

Curtea de Apel Comrat a validat joi, 11 iulie, rezultatele alegerilor guvernatorului UTA Găgăuzia din 30 iunie. Irina Vlah, care a câștigat scrutinul, a îndemnat deputații din Adunarea Populară să stabilească data învestiturii acesteia în funcție.

Irina Vlah a fost aleasă pentru al doilea mandat consecutiv de bașcan al UTA Găgăuzia de circa 91% dintre participanții la vot.