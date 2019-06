Alegeri în UTA Găgăuzia: Până la 15:30 la urnele de vot s-au prezentat 34 885 de alegători

Până la 15:30 la urnele de vot s-au prezentat 34 885 de alegători, care reprezintă 32,24% din totalul listelor de alegători înscriși în listele electorale.

În ceea ce privește zonele: în raionul Comrat au votat au votat 15 137 de alegători, ce reprezintă 31,57% %, raionul Ceadîr-Lunga- 13 988 de alegători sau 34,62%, raionul Vulcănești – 5 740 alegători sau 29% potrivit nokta.md.

Totodată, candidatul la funcția de bașcan al Găgăuziei, Dmitri Manol,a depus o cerere la Procuratura Găgăuziei. Acesta susține că unii alegători ar fi mituiți cu 200 de lei, ca să o voteze pe Irina Vlah.

Dmitri Manol, solicită, Comisiei Electorale Centrale (CEC) a Găgăuziei să retragă de urgență candidatura lui Irina Vlah din campania de alegere a șefului Găgăuziei.

Totodată, candidatul nu a prezentat nicio probă pentru a demonstra cele spuse. Din acest motiv, plângerea a fost respinsă.

Pentru funcția de bașcan al Găgăuziei candidează Irina Vlah, Serghei Cimpoeş, Ivan Burgudji, și Dmitri Manol.

Scrutinul este urmărit de 192 de observatori.

Inițial, alegerile pentru noul bașcan au fost programate pe 19 mai, însă Adunarea Populară a Găgăuziei a amânat desfășurarea alegerilor până astăzi, 30 iunie.