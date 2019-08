Alegerea lui Țurcan drept președinte al CC, criticată de încă un deputat ACUM: „Trebuiau să aibă un minim de decență”

Deputatul Radu Marian consideră că judecătorii constituționali trebuiau să aibă „un minim de decență” și să nu aleagă în funcția de președinte un judecător afiliat politic, iar „cei cu background politic trebuiau să demonstreze măcar un pic de respect față de instituție și să nu se autopropună în calitate de președinte”.

„Îmi pare rău de comportamentul unora dintre ei. Știu că eu și instituția pe care o reprezint am dat-o în bară cu votarea acestor două candidaturi politice, nu are sens să mă justific, dar am votat cu speranța că acest vot îi va responsabiliza. Mare păcat, pot doar să-mi cer iertare față de oamenii care se simt acum dezamăgiți”, a scris reprezentantul ACUM pe pagina sa de Facebook, adăugând că speră ca Domnica Manole să spună pe cine a votat.