Acces interzis în R. Moldova pentru un alt jurnalist rus

Autoritățile de la noi i-au interzis accesul pe teritoriul R. Moldova unui jurnalist rus. Este vorba despre Mihail Deleaghin, redactoctorul-șef al revistei „Свободная мысль”.

În același timp, Poliția de Frontieră susține că pe numele jurnalistului există interzicerea intrării pe teritoriul R. Moldova.

Totodată, despre acest incident a scris chiar Deleaghin pe site-ul său delyagin.ru, într-un articol întitulat „Autoritățile de ocupație din Moldova l-au deportat pe Deleaghin din țara pe care o distrug”. Cu toate că numele autorului este chiar la începutul articolului, Mihail Deleaghin scrie atât de la persoana I, cât și de la persoana a III-a:

„P.S. Mulți specialiști ruși l-au felicitat pe Mihail Deleaghin pentru atribuirea celui mai înalt premiu de stat al R. Moldova.

P.P.S. Serviciul de frontieră a declarat pentru jurnaliștii de la „Interfax” că eu am fost deportat pentru că nu am putut explica motivul vizitei, cu toate că am răspuns la toate aceste întrebări de cel puțin cinci ori. Poate că cei de la serviciul de pază, pur și simplu, nu înțelegeau aceste cuvinte în limba rusă?”