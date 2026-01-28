Un bărbat din capitală anunțat dispărut, găsit fără suflare. Oamenii legii au reținut cinci persoane care ar fi transportat și abandonat corpul neînsuflețit în afara orașului

Un bărbat din capitală ar fi fost omorât, iar cadavrul său ar fi fost dus și abandonat în afara orașului. Patru bărbați și o femeie au fost reținuți de oamenii legii, a anunțat Inspectoratul General al Poliției (IGP) în seara zilei de miercuri, 28 ianuarie.

Inițial, conform IGP, Poliția a fost sesizată despre dispariția unui bărbat în capitală. În urma măsurilor operative întreprinse, polițiștii sectorului Buiucani au stabilit că victima, un bărbat de 35 de ani, se afla la domiciliul „unuia dintre cunoscuții săi, împreună cu alte persoane cunoscute”.

„În timpul unui conflict, acesta a fost lovit cu un obiect ascuțit în regiunea toracică, iar în urma leziunilor suferite a decedat. Ulterior, pentru a tăinui fapta, suspecții ar fi transportat cadavrul și l-ar fi abandonat într-o zonă din apropierea localității Vadul lui Vodă”, se arată în comunicatul de presă emis de IGP.

Oamenii legii au identificat și reținut patru bărbați și o femeie, fiind ridicate probe relevante pentru cauza penală. În prezent, aceștia sunt reținuți pentru 72 de ore.