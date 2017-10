Ultima oră! Cârnaț nu mai este membru al Consiliului Superior al Magistraturii

Teo Cârnaț și-a dat demisia din funcția de membru CSM, după ce ieri a picat testul la poligraf, iar concursul pentru suplinirea funcției de președinte al ANI s-a încheiat fără a fi desemnat un învingător.

„Sunt de părerea că acest test la poligraf este mai mult o ficțiune, deoarece mă consider integru. În funcțiile în care am fost membru al consiliului municipal, cât și membru CSM, întotdeauna când am adoptat hotărâri m-am condus de lege și de intima mea convingere și nu am acceptat niciodată influența cuiva”, a spus Cârnaț.

Teodor Cârnaţ are 45 de ani. Din 2013 este membru al CSM, fiind desemnat din rândul profesorilor de drept. Înainte de a ajunge în CSM, Cârnaţ a fost consilier municipal în Chişinău. Deşi a fost ales pe listele PL în 2011, a părăsit fracţiunea în februarie 2012, devenind independent. Până a ajunge în funcţii publice, Cârnaţ a fost director al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului, profesor universitar, avocat, dar şi expert în mai multe proiecte şi ONG-uri. Teo Cârnaţ este căsătorit cu fiica lui Ştefan Urâtu, fost membru al Comisiei Electorale Centrale şi preşedinte al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului.

