Rusia, obligată de CtEDO să achite peste 80 de mii de euro pentru violarea drepturilor omului în regiunea transnistreană

Federația Rusă a fost condamnată de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CtEDO) pentru violarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. CtEDO a pronunțat astăzi, 2 iulie, hotărârile în mai multe cazuri de violarea a drepturilor omului în stânga Nistrului, obligând Federația Rusă să achite prejudicii de peste 80 de mii de euro.

Potrivit unui comunicat al Agentului Guvernamental, în cauza Beșleagă, reclamantul, locuitor al satului Corjova, a invocat că fusese deținut contrar legii, în condiții degradante, timp de 15 zile, pentru faptul exprimării viziunilor sale politice în privința alegerilor locale ce urmau să aibă loc în R. Moldova. El a declarat că detenția sa fusese dispusă de către o instanță din așa-numita „republică moldovenească nistreană” (în continuare „rmn”) care nu fusese instituită prin lege și că guvernele reclamate nu au instituit niciun remediu național eficient prin care ar fi putut să-și apere drepturile sale încălcate de către structurile „rmn”.

În cauza Panteleiciuc, reclamantul a invocat faptul arestării sale de către o „instanță” care nu fusese instituită prin lege, în lipsa unei suspiciuni rezonabile că ar fi comis o infracțiune.

Cauza Antonov și alții cuprinde trei cereri separate, în care reclamanții au invocat faptul deținerii lor în condiții inumane în penitenciarele din „rmn”, contrar Articolului 3 din Convenție. Reclamantul în cauza Bezrodnîi s-a plâns, totodată, în legătură cu pretinsa sa maltratare la care a fost supus pe durata detenției, în scopul obținerii declarațiilor auto-incriminatoare, și lipsa asistenței medicale în acest sens.

Cu referire la responsabilitatea Federației Ruse, în toate aceste cauze Curtea a stabilit că ea a exercitat un control efectiv asupra structurilor „rmn” în perioadele relevante în speță.

Astfel, în cauza Beșleagă, Curtea a hotărât că a avuse loc încălcarea Articolelor 3, 5 § 1, 6 § 1, 10, 13 din Convenție de către Federația Rusă, obligând guvernul rus să achite reclamantului 9750 de euro pentru prejudiciu moral și 1500 de euro în calitate de costuri și cheltuieli.

În cauza Panteleiciuc, Curtea a hotărât că a avuse loc încălcarea Articolului 6 §§ 1 și 3 din Convenție de către Federația Rusă, declarând inadmisibile celelalte capete de cerere, obligând guvernul rus să achite reclamantului 7800 de euro pentru prejudiciu moral și 1500 de euro pentru costuri și cheltuieli.

În cauza Antonov și alții, Curtea a hotărât că a avuse loc încălcarea Articolelor 3, 5 § 1, 8 și 13 din Convenție de către guvernul rus, acordând fiecărui reclamant câte 9750 de euro pentru prejudiciu moral și 1500 de euro în calitate de costuri și cheltuieli.