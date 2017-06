Edu­ard Haru­n­jen, pro­cu­ro­rul gene­ral al R. Mol­do­va con­fir­mă per­che­zi­ți­i­le și des­chi­de­rea unui dosar penal pe nume­le jude­că­to­ru­lui Oleg Mel­ni­ciuc.

„Azi, CSM a exa­mi­nat demer­sul pro­cu­ro­ru­lui gene­ral pri­vind acor­dul pen­tru petre­ce­rea unor măsuri de urmă­ri­re pena­lă în legă­tu­ră cu jude­că­to­rul Mel­ni­ciuc. Nu a fost un acord pen­tru a porni urmă­ri­rea pena­lă, ci doar pen­tru efec­tu­a­rea unor acțiuni de urmă­ri­re pena­lă. Pen­tru ast­fel de cate­go­rie de infrac­țiu­ne, îmbo­gă­ți­rea ili­ci­tă, nu este nece­sar acor­dul. Pro­cu­ro­rul gene­ral poa­te porni sin­gur un ase­me­nea dosar penal. Dosa­rul penal a fost por­nit în luna mar­tie 2017”, a pre­ci­zat Edu­ard Haru­n­jen, pen­tru ZdG.

„Se inves­ti­ghea­ză bănu­ia­la de îmbo­gă­ți­re ili­ci­tă. Acum pro­ba­bil per­che­zi­ți­i­le încă mai au loc. Nu pot să vă spun dacă va fi reți­nut sau nu. Asta e o între­ba­re la care nu răs­pun­de, pen­tru că anti­ci­pea­ză puțin eve­ni­men­te­le. Să vedem care e situ­a­ția. S-a făcut un stu­diu ana­li­tic al veni­tu­ri­lor lega­le obți­nu­te, al pro­pri­e­tă­ți­lor și chel­tu­ie­li­lor pe care le-a avut dl Mel­ni­ciuc și s-a con­sta­tat o dis­crep­tan­ță esen­ți­a­lă între bunu­ri­le pro­cu­ra­te și mij­loa­ce­le dobân­di­te legal”, sus­ți­ne pro­cu­ro­rul gene­ral.

„Dona­ți­i­le făcu­te de mamă și de alte per­soa­ne sunt și obiec­tul exa­mi­nă­rii. Noi bănu­im că foar­te mul­te dona­ții sunt doar o for­mă de a jus­ti­fi­ca veni­tu­ri­le, pen­tru că per­soa­ne­le care au donat ace­le sume impu­nă­toa­re de bani, fac asta regu­lat, în fie­ca­re an, dar de fapt nu decla­ră la fisc niciun fel de venit. S-au ridi­cat de la Fisc docu­men­te și s-a con­sta­tat că niciun dona­tor nu a decla­rat că ar fi avut așa veni­turi. Este un lucru dubi­os care urmea­ză a fi veri­fi­cat în cadrul urmă­ri­rii pena­le. CSM și-a dat acor­dul pen­tru per­che­zi­ții, adu­ce­re sili­tă și reți­ne­re”, pre­ci­zea­ză Haru­n­jen.

Oleg Mel­ni­ciuc, fos­tul preşe­din­te al Jude­că­to­ri­ei Râş­cani, can­di­da­tu­ra căru­ia a fost, recent, res­pin­să de CSM pen­tru fun­cţia de vice­preşe­din­te al Jude­că­to­ri­ei Chi­şi­nău, indi­că în decla­ra­ţia de ave­re şi inte­re­se fap­tul că, în 2016, a pri­mit o dona­ţie de 300 mii de lei de la mama sa, Ele­na Mel­ni­ciuc. Des­pre aceas­ta, ZdG a scris că este pen­sio­na­ră, dar are înre­gis­tra­te pe nume­le său mai mul­te spa­ţii comer­ci­a­le care valo­rea­ză mili­oa­ne de lei. Anul tre­cut, magis­tra­tul şi-a achi­zi­ţio­nat un auto­mo­bil nou, un Mer­ce­des ML 250, fabri­cat în 2015. Deşi jude­că­to­rul pre­ci­zea­ză că auto­mo­bi­lul ar fi cos­tat 450 de mii de lei, pe site-urile de anu­nţuri, un ase­me­nea auto­mo­bil cos­tă aproa­pe dublu. Oleg Mel­ni­ciuc mai pre­ci­zea­ză că a cum­pă­rat maşi­na plă­tind pen­tru ea 298 de mii de lei, prac­tic suma dona­tă de mama sa, plus un teren pen­tru con­stru­cţii în comu­na Cru­zeşti, mun. Chi­şi­nău, loca­li­ta­te afla­tă la apro­xi­ma­tiv 15 km de capi­ta­lă. Con­form infor­ma­ţi­i­lor de la Cadas­tru, tere­nul pe care Mel­ni­ciuc afir­mă că l-a schim­bat pe Mer­ce­des a ajuns, în luna noiem­brie a anu­lui tre­cut, în pose­sia Rodi­căi Popa, feme­ie de afa­ceri care ges­tio­nea­ză mai mul­te com­pa­nii, în spe­cial din dome­ni­ul imo­bi­li­ar. Pes­te o lună, aceas­ta a revân­dut bunul imo­bil. Coin­ci­denţă sau nu, dar una din com­pa­ni­i­le Rodi­căi Popa, „Primosal-Grup”, are astăzi, pe rolul Jude­că­to­ri­ei Chi­şi­nău, sedi­ul Râş­cani, un dosar, care este exa­mi­nat de Nina Ara­badji, fos­ta subal­ter­nă şi actu­a­la cole­gă de instanţă a lui Mel­ni­ciuc.

ZdG scria ante­ri­or că magis­tra­tul Mel­ni­ciuc ar fi pro­cu­rat și un șir de spa­ții comer­ci­a­le în mun. Chi­și­nău la preț de mili­oa­ne, pe care le-a înre­gis­trat pe nume­le mamei sale pen­sio­na­ră. În sep­tem­brie 2014, ZdG scria că Ele­na Mel­ni­ciuc, mama lui Oleg Mel­ni­ciuc, pe atunci preşe­din­te al Jude­că­to­ri­ei sect. Râş­cani, avea înre­gis­tra­te pe nume­le său mai mul­te bunuri imo­bi­le în Chi­şi­nău, valoa­rea cadas­tra­lă a căro­ra depă­şeş­te suma de 4 mln. de lei. Atunci oame­nii din satul unde locu­ia mama magis­tra­tu­lui spu­neau că aceas­ta nu are nicio afa­ce­re şi că a lucrat toa­tă via­ţa în colhoz. Con­tac­tat atunci de ZdG, magis­tra­tul sus­ți­nea că nu cunoa­ş­te foar­te mul­te deta­lii des­pre soar­ta imo­bi­li­lor. „Pe cine sunt scri­se, ace­lu­ia apa­rţin. Ele nici­de­cum nu se vând. Dle, eu dacă aveam legă­tu­ră cu ele, le cum­pă­ram demult şi le înscri­am pe mine”, decla­ra Oleg Mel­ni­ciuc.

Mama lui Oleg Mel­ni­ciuc s-a ales, de ase­me­nea, cu un apar­ta­ment în blo­cul de pe stra­da Hris­to Botev din sec­to­rul Bota­ni­ca, des­ti­nat anga­ja­ți­lor Jude­că­to­ri­ei Râș­cani și celor ai Cur­ții Con­sti­tu­țio­na­le. După ce ini­țial spu­nea că rude­le sale au pro­cu­rat apar­ta­men­te­le la preț de pia­ță, ulte­ri­or, când Pro­cu­ra­tu­ra Anti­co­rup­ție a por­nit un pro­ces penal pe acest caz, magis­tra­tul a decla­rat că mama sa a cum­pă­rat apar­ta­men­tul la care a renun­țat jude­că­toa­rea Lud­mi­la Ursu, notea­ză moldovacurată.md.

Mel­ni­ciuc a pri­mit, con­stant, bani din dona­ții de la mama sa. El a indi­cat că a pri­mit, în 2013, de la mama sa, pen­sio­na­ră, o dona­ţie de 50 mii de lei. Con­sta­tăm că şi în decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­turi şi pro­pri­e­tă­ţi pe anul 2012, Oleg Mel­ni­ciuc a sub­li­ni­at că a pri­mit o dona­ţie de 10 mii de lei de la mama sa. În 2013, soţia sa a pri­mit şi ea o dona­ţie de 4 mii de euro, la fel ca în 2012.

Oleg Mel­ni­ciuc a fost pre­șe­din­te­le Jude­că­to­ri­ei Râș­cani din iunie 2013, atun­ci când a fost numit, după mai mul­te con­tro­ver­se, prin decret pre­zi­denţi­al, de preşe­din­te­le Nico­lae Timofti. Ante­ri­or, aces­ta a deţi­nut fun­cţia de vice­preşe­din­te al aces­tei instanţe, fiind ade­sea în atenţia pre­sei, care l-a cri­ti­cat pen­tru com­por­ta­men­tul său. Mel­ni­ciuc este finul de cunu­nie al lui Mihai Poa­le­lun­gi, preşe­din­te­le Curţii Supre­me de Jus­ti­ţie. ZdG va reve­ni cu deta­lii în edi­ția tipă­ri­tă de joi, 29 iunie 2017. Citiți aici: Percheziții în biroul judecătorului Oleg Melniciuc