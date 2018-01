Persoanele implicate în cazul de la Institutul Mamei și Copilului, suspendate temporar din funcție

Administrația Institutului Mamei și Copilului anunță că, în regim de urgență, a fost creată o Comisie și pornită o anchetă de serviciu, care cercetează circumstanțele cazului, iar persoanele implicate în caz au fost suspendate din serviciu pe durata desfășurării anchetei, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Totodată, aceștia au venit cu anumite precizări care fac referire la partea medicală a acestuia: „Pacienta a fost internată în cadrul IMSP Institutul Mamei și Copilului în data de 9 decembrie. Aici a fost investigată clinic și paraclinic, iar pe 11 decembrie, a fost efectuată ultrasonografia, care a confirmat diagnosticul de anomalii de dezvoltare ale fătului, la care s-au anexat markerii de aberații cromozomiale. La 11 decembrie a fost discutat cazul în cadrul unui consilium medical, cu recomandarea întreruperii medicamentoase a sarcinii, la indicații medicale (avort medicamentos).

În aceeași zi, a fost inițiată întreruperea sarcinii, conform protocolului. Procedura de întrerupere a sarcinii până în 22 de săptămâni, se efectuează prin administrarea preparatelor, standard, după schemă, care provoacă apariția contracțiilor uterine și pot declanșa în orice moment expulzia.

Pacienta nu a fost internată pentru naștere, aceasta prezentând o sarcină în termen de 21 de săptămâni, cu făt la care au fost depistate malformații congenitale multiple de dezvoltare și, la indicații medicale, s-a produs avortul tardiv provocat medicamenos, momentul de producere al căruia nu poate fi anticipat.

La data de 14 decembrie a avut loc avortul medicamentos provocat. Pacienta a fost externată pe 15 decembrie, cu recomandările medicului curant și sub supravegherea medicului de familie.

Reiterăm faptul că administrația Institutului Mamei și Copilului condamnă vehement orice încălcări ale protocoalelor medicale în vigoare, orice devieri de comportament admise de oricare dintre colaboratorii medicali, ce activează în cadrul instituției, calificându-le drept inadmisibile și incompatibile cu profesia de medic. IMSP Institutul Mamei și Copilului va reveni cu informații suplimentare referitoare la concluziile anchetei interne pe acest caz și măsurile întreprinse”, adaugă aceștia într-un comunicat de presă.

Amintim că o tânără din Anenii Noi susține că a fost nevoită să nască singură în toaleta de la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, fiindu-i refuzat sau ignorat ajutorul personalului acestei instituții. În prima perioadă de sarcină nu a avut probleme. Ulterior, însă, tânăra s-a adresat la medici și a aflat că fătul are anomalii de dezvoltare. Fiind internată și în timp ce femeia se zbătea în dureri, asistenta medicală i-a spus că nu e prima și nici ultima.

„A venit noaptea la mine și a zis sa nu urlu, că sperii alte fete. Ar fi trebuit sa nasc la Rezneac, dar am născut la 5 dimineața aproape. El nu era acolo, doar o doamnă care era la post în seara aia, nu îi știu numele. Durerile au durat 23 de ore, când ea venise, eu deja eram mult prea epuizată. Am născut din picioare, cu un picior pe masa din baie și cu un picior ridicat. Ca un câine am născut. Acum, durerea psihologică e groaznică, iar ei m-au ajutat să îmi ucid orice speranță de a mai da naștere unui copil”, adaugă tânăra.