PA face precizări, după ce presa a scris că Adriana Bețișor ar fi părăsit R. Moldova

Șefa-adjunctă a Procuraturii Anticorupție, Adriana Bețișor, se află în concediu de odihnă anual, anunță instituția prin intermedul unui comunicat de presă. Precizarea este făcută după ce în spațiul public au apărut informații despre faptul că Adriana Bețișor a plecat peste hotare.

Numărul de telefon al Adrianei Bețișor nu este disponibil. Aceasta nu a răspuns la mesajele expediate de ZdG. Serviciul de presă al PA nu a răspuns la apelurile ZdG.

Informația despre faptul că Adriana Bețișor ar fi părăsit R. Moldova a fost făcută publică de avocatul Eduard Rudenco. Pentru unimedia.info, Adriana Bețișor a confirmat că se află peste hotare, precizând că se află în concediu.

Ieri, 11 iulie, fosta judecătoare Ludmila Ouș a declarat că Adriana Bețișor, alături de Eduard Harunjen și Ion Pleșca, ar fi una dintre persoanele care ar fi fabricat dosarul de corupție pe numele său.

Tot ieri, președintele Comisiei juridice a Parlamentului, Sergiu Litvinenco, a scris pe Facebook că trei foste judecătoare de la Curtea de Apel l-au informat că adjuncta PA, Adriana Bețișor, și președintele CA Chișinău, Ion Pleșca, ar fi influențat mersul examinării unor dosare penale.

Potrivit spuselor deputatului, „un personaj învinuit de spălare de bani a fost achitat ca urmare a solicitării venite chiar din partea procurorului Bețișor (care a fost introdusă dubios în acest dosar, prin dispoziția vice-procurorului general Roșioru or procurorul de caz nu a dorit să facă solicitarea de achitare)”.

Sergiu Litvinenco susține că astăzi, 12 iulie, va sesiza CSM-ul în privința lui Ion Pleșca și CSP-ul în raport cu informațiile despre Adriana Bețișor.