Primarul de Chișinău, Dorin Chirtoacă susține că ordonanța din 25 septembrie 2015, prin care conducerea Procuraturii Anticorupție (PA) a pornită urmărirea penală în dosarul parcărilor cu plată în capitală, este una ilegală și abuzivă, invocând că a fost emisă înainte „ca să aibă loc vreo infracțiune”. De cealaltă parte, Dumitru Robu, procurorul în gestiunea căruia se află cauza penală pe numele edilului, susține că ordonața este una întemeiată. Actul respectiv a fost contestat în instanță de avocații lui Chirtoacă, dar ședința de astăzi a fost amânată după ce apărărătorii au solicitat procurorului Robu să aducă acte care ar confirma împuternicirile sale în această cauză penală, afirmând că „din punct de vedere procedural urmează să fie prezent procurorul care a emis actul procesual contestat”, adică șeful PA, Viorel Morari.

„A fost depusă plângerea pentru că urmărirea penală a început înainte ca să aibă loc vreo infracțiune. Chiar în ordonanța de începere a urmăririi penale este scris că „vor araja licitația”, cineva. (…) Eu am pus următoarele întrebări: În cazul în care cei de la Procuratură, CNA știau că urmează să fie aranjată o licitație, de ce nu au venit în ziua licitației să o oprească, cum nu odată am avut practica cu executorii judecătorești și loturile de pământ, în primul și în primul rând? Asta trebuia de făcut atunci, în șase octombrie 2015! Doi! De ce într-un an și jumătate nu am fost invitat la audieri personal, alți colegi, pentru a vedea cum stau lucrurile în acest dosar? După un an și jumătate, deodată, brusc, am devenit într-un fel pericol public, asta este straniu. Iată întrebările pe care le-am pus! Urmează să se expună instanța de judecată”, a declarat Dorin Chirtoacă după ședință.