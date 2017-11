Motivul pentru care hotărârea CSJ în cauza fostei magistrate Domnica Manole a fost amânată: „Un an și șase luni sunt hărțuită”

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a amânat pronunțarea hotărârii în cauza civilă în care fosta judecătoare Domnica Manole cere anularea hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) prin care i-a fost ridicată imunitatea de magistrat și a fost dat acordul de a fi urmărită penal. Deși, data ședinței, 10 noiembrie, a fost fixată mai bine de o lună în urmă, astăzi, susține Domnica Manole, s-a invocat faptul că unul dintre magistrații care face parte din completul de judecată a fost delegat să participe la procesul de asistență metodică în municipiul Bălți.

Domnica Manole precizat că asistența metodică este un subiect important, dar că trebuie respectat și dreptul justițiabilului la un proces echitabil.

„Nu știu de ce colegii mei uită că acest proces se află pe rolul instanțelor deja un an și șase luni. Un an și șase luni eu sunt hărțuită permanent în așteptarea unei hotărâri legale. Această hărâuire este total neîntemeiată, total abuzivă, total arbitrară. Eu nu am făcut altceva decât să pronunț o hotărâre bazată pe lege și nu poate un judecător să fie persecutat pentru hotărârea sa pronunțată în exercitarea atribuțiilor sale de serviciu. Asta este foarte grav. Un an și șase luni sunt permanent în stare de stres. Eu sunt pusă în situația de a demonstra ceea ce nu am comis. După 26 de ani de muncă, de activitate în sistemul judecătoresc, având dimploma de merit a Consiliului Superior al Magistraturii, fiind veteran al sistemului judecătoresc, având evaluare excelentă în sistemul judecătoresc, chiar nu am cuvinte pentru a exprima indignarea mea, doar pentru că cuiva nu i-a plăcut hotărârea mea prin care am obligat Comisia Electorală Centrală să inițieze acest referendum. Eu și astăzi susțin că hotărârea mea este una legală și întemeiată. Curtea Supremă de Justiție a anulat această hotărâre, este irevocabilă, dar acest lucru nu a înlăturat incertitudinea juridică care a existat și continuă să existe”, a explicat Domnica manole, exprimându-și convingerea că Curtea Europeană a Drepturilor Omului va da o apreciere justă și corectă „stării de justiție insuportabilă care s-a creat în R. Moldova”.