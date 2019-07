Ministra Justiției solicită CSM să nu se grăbească cu numirea celor doi judecători constituționali

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 16 iulie, pentru a desemna doi judecători la Curtea Constituțională (CC), dar și pentru a suplini șase funcții vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Ministra Justiției, Olesea Stamate, face însă un apel către membrii CSM să nu se grăbească cu numirea în funcție a noilor judecători.

Totodată, Olesea Stamate informează că Ministerul Justiției a expediat către CSM o scrisoare prin care notifică intenția de a restructura Curtea Supremă de Justiției, care va include și reducerea numărului de judecători. În acest context, potrivit ministrei, suplinirea funcțiilor vacante nu este oportună.

Paisprezece candidați s-au înscris în concursul organizat de CSM pentru cele două funcții de judecător la Curtea Constituțională din partea CSM. Este vorba despre Teodor Cârnaț, Vladimir Grosu, Oleg Potârniche, Sergiu Băieșu, Eduard Boișteanu, Mihai Corj, Tatiana Răducanu, Eduard Ababei, Ghenadie Eni, Iulia Sîrcu, Serghei Țurcanu, Domnica Manole, Alexandru Spoială și Andrei Coca.