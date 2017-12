Magistratul Oleg Sternioală, propus la o nouă funcție

În cadrul ședinței de astăzi, membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au decis să-l propună pe Oleg Sternioală la funcția de vicepreședinte al Colegiului civil și de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiție. Menționăm că și la acest concurs s-a înscris un singur candidat.

Sternioală, judecător la Curtea Supremă de Justiție, a obținut de la Colegiul de Evaluare – 123 de puncte, iar activitatea sa a fost apreciată de Colegiul de evaluare cu calificativul „excelent”.

Prin Hotărîrea Parlamentului RM nr. 6 din 14 februarie 2014, Oleg Sternioală a fost numit în funcţia de judecător la Curtea Supremă de Justiţie, până la atingerea plafonului de vârstă de 65 de ani. Conform Hotărârii nr. 780/32 din 22 noiembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii l-a desemnat în calitate de membru al Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii pe Sternioală, judecător la Curtea Supremă de Justiție, pe un termen de 4 ani.

Potrivit declarației de venituri și proprietăți pentru anul 2016, magistratul indică un venit obținut de la locul de muncă de bază de 213.422 de lei și indemnizații de 96.773 de lei. Totodată, acesta declară că are o casă de locuit cu o suprafață de 120 m.p., un apartament cu suprafața de 44,7 m.p. și un garaj, obținute drept moștenire. Acesta mai declară trei terenuri intravilane și un alt apartament cu suprafața 71,5 m.p., cu act de primire-predare din anul 2017. Sternioală conduce două automobile: Skoda Superb (an. fab. 2016) și o KIA Sportage (an. fab. 2013).

Amintim că la 2 iunie 2016, Ziarul de Gardă a scris un articol despre „proprietățile ascunse” ale magistratului Sternioală.

„Oleg Sternioală, judecătorul promovat suspect, acum doi ani, de la Judecătoria Buiucani direct la Curtea Supremă de Justiţie, trăieşte într-un imobil de lux, care valorează peste 7 milioane de lei la preţul de piaţă. Casa nu se regăseşte însă în declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate ale magistratului, fiind înregistrată pe numele părinţilor săi, pensionari, care au trăit însă toată viaţa la Floreşti. Mama judecătorului, care, după decesul soţului, a devenit singura proprietară a impozantului edificiu, este profesoară de limba română la liceul din localitatea natală”, scria atunci ZdG.