Magistrații au înmânat astăzi decizia motivată în dosarul Șor. Aceasta are 104 pagini. Avocatul lui Ilan Șor a declarat că vor depune apel și că intenționează să demonstreze că Șor e nevinovat. „Cu spălarea resurselor financiare el nu s-a ocupat”, a spus avocatul Denis Ulanov.

Pe de altă parte, Denis Ulanov a argumentat absența de azi a lui Șor prin faptul că acesta ar avea o ședință operativă.

„Noi am primit azi decizia motivată, e voluminoasă, are 104 pagini. Vom studia atent argumentarea și concluziile. Sensul contestării este de a ne exprima dezacordul cu sentința și de a motiva dezacordul. Cu însăși judecarea lui Ilan Șor, noi nu suntem de acord, lucru despre care am vorbit imediat după audierea sentinței pe 21 iunie. Ilan Șor e la Orhei. Are o ședință operativă. Luând în calcul faptul că pentru un an de zile el a fost lipsit de posibilitatea de a avea contact cu serviciile municipale, cu locuitorii orașului, acum nu pierde nicio clipă. În acțiunile lui Ilan Șor nu a fost stabilite semne ale furtului. Noi nu o dată am spus că el nu s-a recunoscut niciodată ca vinovat în ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2015. Cu spălarea resurselor financiare el nu s-a ocupat. Proprietățile care îi aparțin sunt sub sechestru încă din 2015. Intenționăm să demonstrăm că el e nevinovat”, a spus Ulanov.