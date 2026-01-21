LIVE TEXT Ședința CSM: Ghenadie Tocaiuc, cercetat penal pentru că ar fi urcat la volan în stare de ebrietate și ar fi provocat un accident, cere Consiliului anularea suspendării sale din funcție

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) s-a întrunit în ședință miercuri, 21 ianuarie, pentru a continua examinarea subiectelor începută marți.

CSM urmează să examineze două cereri prealabile depuse de judecătorul Ghenadie Tocaiuc, de la Judecătoria Soroca, anchetat penal pentru că ar fi urcat la volan în stare de ebrietate și ar fi provocat un accident rutier. Acesta a fost suspendat din funcție la sfârșitul anului 2025.

UPDATE 10:35 La fel ca în cazul magistratei Viorica Dodon, CSM a amânat deliberarea și pronunțarea hotărârii în privința contestației depuse de inspectorul-judecător principal, Diana Ioniță, și membrul

CSM Ion Guzun împotriva hotărârii 5 septembrie 2025 a Colegiului disciplinar, emise în privința acțiunilor judecătorului Victor Sîrbu, de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

În septembrie 2025, Colegiul disciplinar a încetat procedura disciplinară intentată în temeiul autosesizării Inspecției judiciare din 15 octombrie 2024, a sesizării membrului CSM Guzun Ion și a sesizării procurorului general, Munteanu Ion, din 4 noiembrie 2024 asupra acțiunilor judecătorului Sîrbu Victor de la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, „din motiv că de către magistrat nu a fost comisă o abatere

disciplinară”.

În noiembrie 2024, Consiliul Superior al Magistraturii a înregistrat sesizarea procurorului general Munteanu Ion privind acțiunile ilegale ale magistratului din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, Sîrbu Victor la examinarea cauzei privind acordarea azilului pe teritoriul R. Moldova a unui cetățean francez, „inclusiv și alte persoane solicitate a fi extrădate de către autoritățile altor state”.

UPDATE 10:24 CSM a amânat deliberarea și pronunțarea hotărârii în privința contestației depuse de membrul CSM Ion Guzun împotriva deciziei din 24 octombrie 2025 a Colegiului disciplinar, emise în privința acțiunilor judecătorului Viorica Dodon (în demisie) de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

La 27 noiembrie 2024, CSM a înregistrat sesizarea membrului Guzun Ion privind întreprinderea măsurilor neadmiterii de către instanțele judecătorești a tergiversării examinării cauzelor inițiate la cererile privind acordarea azilului pe teritoriul Republicii Moldova, cu mențiunea că termenul extins de examinare obstrucționează procedurile de extrădare.

Sesizarea a venit după ce, pe 10 iulie 2024, un cetățean turc în vârstă de 41 de ani a fost împușcat mortal la o terasă din sectorul Râșcani al capitalei. Acesta era solicitant de azil în R. Moldova. „Nu a fost extrădat până acum deoarece a depus cerere de azil. Acum doi ani i-a fost refuzată procedura de azil, dar până la moment nu există o decizie definitivă a instanței de judecată pe acest caz”, a comunicat în iulie 2024 Procuratura Generală.

Viorica Dodon a examinat contestarea mai multor acte administrative ce vizează procedura de acordare a azilului. În octombrie 2025, Colegiul disciplinar a încetat procedura disciplinară „din motiv că de către magistrată nu a fost comisă o abatere disciplinară”.

Totuși, inspectorul-judecător principal, Diana Ioniță, consideră că Dodon a examinat într-un termen mult prea mare cauzele privind azilul, cerând sancționarea judecătoarei în demisie.

Conform unor surse ale Ziarului de Gardă, judecătorul Ghenadie Tocaiuc ar fi fost printre cei trei magistrați care, la 9 octombrie 2025, în stare de ebrietate, ar fi agresat un angajat al unei benzinării din Soroca. Tocaiuc s-ar fi urcat, ulterior, la volanul unei mașini și ar fi provocat un accident rutier.

La CSM, Tocaiuc a solicitat anularea hotărârii CSM din 18 noiembrie 2025 „cu privire la sesizarea procurorului general interimar, Alexandru Machidon, referitor la eliberarea acordului la pornirea urmăririi penale în privința judecătorului” și anularea hotărârii CSM din 2 decembrie 2025 „privind dispunerea suspendării din funcție a judecătorului Ghenadie Tocaiuc de la Judecătoria Soroca, sediul Central”.