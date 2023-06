LIVE TEXT Ședința CC privind verificarea constituționalității Partidului „Șor” continuă cu ușile deschise

Magistrații Curții Constituționale (CC) continuă marți, 13 iunie, examinarea sesizării Guvernului privind verificarea constituționalității Partidului Politic „Șor”.

În sesizarea Executivului se menționează că „acțiunile Partidului „Șor” nu cad sub incidența garanțiilor aferente dreptului la liberă asociere și la libertatea opiniei și a exprimării, și urmează a fi considerate ca acțiuni contrare identității constituționale a R. Moldova, a intereselor sale naționale și, intrinsec, suveranității și independenței statului”.

Autorul sesizării, Guvernul, este reprezentat în fața magistraților Înaltei Curți de către avocații Eduard Digore, Ina Bostan și Andrei Digori. Executivul a precizat pentru ZdG că biroul de avocați a fost selectat în urmai unei proceduri legale. Iar Partidul „Șor” este reprezentat de apărătorii Vadim Bănaru, Victor Mazniuc, Aureliu Colenco și Denis Calaida.

UPDATE 14:43 Participanții la ședința CC privind verificarea constituționalității Partidului „Șor” au terminat de vizionat cele patru secvențe video. Ședința continuă cu ușile deschise.

UPDATE 14:05 Cei prezenți la ședință au trecut la examinarea celui de-al doilea demers înaintat de reprezentanții Executivului – un CD care conține patru secvențe video. Examinarea probei are loc cu ușile închise.

„Se anunță ședință închisă doar pentru vizionarea acestor patru secvențe video”, a declarat președintele CC, Nicolae Roșca.

„Dat fiind faptul că pot fi afectate datele cu caracter personal ale unor cetățeni care nu sunt parte a procesului respectiv, Codul de procedură civilă prevede examinarea acestor probe în ședință închisă”, a subliniat judecătoarea CC Domnica Manole.

Reprezentanții Partidului „Șor” au cerut judecătorilor Înaltei Curți să examineze înregistrările video cu ușile închise.

„Da, eu într-adevăr cunosc ce este în aceste video-uri pentru că într-o ședință de judecată la Judecătoria Ciocana, noi, în ședință închisă, am vizionat aceste video-uri la solicitarea procurorului. Și de asta eu insist, acolo sunt alte persoane, voci, mașini etc.”, a spus deputata Marina Tauber, reprezentanta formațiunii politice.

Sursa foto: Captură Privesc.eu

UPDATE 13:23 Magistrații CC au ieșit din deliberări. Președintele CC, Nicolae Roșca, anunță că Înalta Curte a admis demersul reprezentanților Guvernului: „(…) Având în vedere demersul reprezentantului Guvernului depus pe 13 iunie 2023, examinând demersul menționat și deliberând în camera de consiliu, Curtea Constituțională decide: se admite demersul reprezentantului Guvernului privind anexarea și cercetarea documentelor: scrisoarea Procuraturii Anticorupție din 12 iunie 2023, la care este anexată ordonanța de punere sub învinuire a Partidului „Șor” din 19 mai 2023; scrisoarea PA din 12 iunie 2023, la care sunt anexate încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din 20 aprilie 2023 cu privire la verificarea legalității măsurilor speciale de investigație; înregistrări video pe suport de CD pentru a fi cercetate în ședința publică”, a subliniat președintele CC.

Sursa foto: Captură Privesc.eu

Cei prezenți la ședință au trecut la examinarea documentelor care au fost anexate la demers.

UPDATE 12:15 Președintele CC, Nicolae Roșca, afirmă că magistrații se retrag în deliberări pentru a se expune asupra demersului înaintat de reprezentanții Guvernului. A fost anunțată întreruperea ședinței până la 13:15.

UPDATE 11:43 Reprezentantul Guvernului, Eduard Digore, a înaintat un demers cu privire la anexarea la materialele cauzei a două probe.

„Onorată Curte, noi am indicat motivele în demers. De fapt, reieșind din faptul că aceste informații și probe pe care trebuie să le reprezentăm le-am obținut abia ieri (luni, 12 iunie, n.red.). Noi interpelările le-am depus mai devreme, însă, din păcate, le-am obținut abia ieri. Am cerut de la Procuratura Anticorupție să fim informați despre evoluția cauzei penale în privința învinuirii Partidului „Șor”, în afară de conducerea acesteia, și am fost informați prin scrisoarea de ieri asupra faptului că pe 19 mai 2023, persoanei juridice Partidul „Șor” i-a fost completată acuzarea (…). Astfel, ni se aduce la cunoștință că urmărirea penală în cauza de învinuire a persoanei juridice Partidul „Șor” a fost terminată pe 30 mai 2023, cu informarea despre acest fapt a avocatului Bănaru Vadim. Totodată, urmare a interpelării, a fost anexată ordonanța privind punerea sub învinuire a Partidului Politic „Șor” și noi considerăm important ca la examinarea acestei cauze să fie cercetată această probă. În ordonanța de punere sub învinuire a Partidului „Șor” sunt indicate circumstanțele pe baza cărora își întemeiază învinuirea organul de urmărire penală, toate sumele, cheltuielile și modul în care se organiza activitatea acesteia. Dacă vor fi admise, noi vom solicita să fie cercetate în cadrul ședinței (…)”, a declarat apărătorul Executivului.

Sursa foto: Captură Privesc.eu

Reprezentanții formațiunii politice au cerut Înaltei Curți să respingă demersul înaintat de reprezentanții Guvernului.

„(…) Este o ingerință și un abuz din partea Procuraturii Anticorupție. Noi solicităm respingerea demersului din trei motive: acesta deja a fost obiectul examinării de către Înalta Curte; nu este stadiul cela la care pot fi anexate careva materiale; acest demers este abuziv din punct de vedere al legislației (…)”, a declarat avocatul Aureliu Colenco.

UPDATE 10:33 Magistrata CC, Domnica Manole, a adresat întrebări reprezentantului Guvernului, Eduard Digore, și avocaților Partidului „Șor”.

„În cadrul ședinței de ieri, dvs. ați prezentat un șir de documente care au fost anexate prin decizia Curții Constituționale. În acest context, vreau să vă întreb care este pertinența informațiilor oferite de către Serviciul de Informații și Securitate al R. Moldova în adresa Centrului Național Anticorupție în vederea acțiunilor de protest organizate de către Partidul „Șor”?”, a întrebat Domnica Manole.

„Onorată Curte, după cum reiese din conținutul acestei informații prezentate pe 5 aprilie 2022 de către SIS, aceasta conține un șir de informații care indică că este vorba despre indicii ale spălărilor de bani și modului indirect de finanțare a Partidului „Șor”. Astfel, după cum vedem din informațiile respective, sunt indicate metodele care sunt utilizate de către unele societăți care sunt afiliate domnului Ilan Șor și modul de extragere a banilor din aceste societăți (…)”, a spus Eduard Digore.

Sursa foto: Captură Privesc.eu

Aceeași întrebare a fost adresată și reprezentanților formațiunii politice.

„Noi categoric nu suntem de acord cu poziția Guvernului în ceea ce privește scrisorile SIS. Pe noi de șapte sau a opta oară ne duc în examinarea unui dosar penal la Curtea Constituțională. Noi deja de mai multe ori am ridicat întrebarea aceasta și atragem atenția Onoratei Curți la faptul că materialele, precum și acelea care au fost prezentate acum de către reprezentantul Guvernului sunt niște informații care nu au un suport juridic în fața unei curți independente (…)”, a spus avocatul Aureliu Colenco.

Sursa foto: Captură Privesc.eu

UPDATE 10:07 A început o nouă ședință a CC de examinare a sesizării Guvernului privind verificarea constituționalității Partidului „Șor”.

Între timp, mai mulți simpatizanți ai Partidului „Șor”, cu pancarte în mâini, s-au adunat în fața Înaltei Curți.

În noiembrie 2022, reprezentanții Executivului au depus la CC o sesizare pentru verificarea constituționalității Partidului Politic „Șor”. Conform demersului „prin toate activitățile de până acum, Partidul „Șor” a acționat în contradicție cu principiile statului de drept și pune în pericol suveranitatea și independența R. Moldova”.