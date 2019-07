LIVE/ Ședință importantă la CSM: se dă bătălia pentru șase fotolii de magistrat la CSJ

Pe ordinea de zi a ședinței plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) figurează 17 subiecte, dintre care zece vizează concursurile pentru ocuparea funcțiilor vacante de judecători, președinți și vicepreședinți de instanțe.

Ora 9.15: Se examinează subiectul cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea a 6 funcţii vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Examinarea subiectului a fost amânată.

La concursul pentru șase funcții vacante de magistrat la CSJ candidează șase judecători.

Ora 9.07: Ședința se declară deschisă. Agenda poate fi accesată AICI.