Litigiul „Energoalliance”: Guvernul alocă din fondul de rezervă 4,5 mii dolari SUA pentru a achita onorariul unui avocat

Ministerul Finanțelor urmează să aloce din fondul de rezervă al Guvernului, 4 500 de dolari SUA pentru a achita onorariul Biroului Asociat de Avocaţi Buruiana & Partners pentru prezentarea declaraţiei scrise în susţinerea demersului Republicii Moldova de refuzare a recunoaşterii şi încuviinţării executării silite pe teritoriul Statelor Unite ale Americii a hotărîrii arbitrale a Tribunalului arbitral ad-hoc din 25 octombrie 2013, în litigiul „Энергоальянс”.

Potrivit unui proiect de Guvern, biroul de avocați Bukh Law Firm, P.C., a înaintat un demers Ministerului Justiţiei prin care a invocat necesitatea de a prezenta o declaraţie despre multiplele erori procedurale care au făcut ca hotărârea arbitrală din 2015 să fie nulă. În acest sens, Ministerul Justiției a decis să contracteze serviciile avocatului Mihail Buruiană din cadrul BAA Buruiană & Partners pentru elaborarea declarației respective.

În cererea de arbitraj, OOO „Энергоальянс” (LLC Energoalliance) a pretins de la Guvernul Republicii Moldova o datorie către ÎS Moldtranselectro în mărime de 20 287 682 dolari SUA, calculată potrivit ratei inflaţiei raportate la această sumă precum şi dobânda aplicată. În total, suma pretinsă a fost de 75 210 492 dolari SUA.

La 25 octombrie 2013 prin sentința arbitrajului ad hoc (Paris, Republica Franceză) a fost dispusă încasarea din contul bugetului de stat în beneficiul OOO „Энергоальянс” (LLC Energoalliance) a sumei de 195 547 212 lei, care reprezintă datoria propriu-zisă restul fiind dobânzi de întârziere și cheltuieli de judecată în sumă de 397 334 183 lei și 540 mii dolari.

La 12 aprilie 2016 în urma contestaţiei depuse de Republica Moldova, Curtea de Apel din Paris (Republica Franceză) a adoptat decizia prin care a anulat sentinţa arbitrală nominalizată.

Ulterior, în procedura de examinare a cererii de recurs depusă de OOO „Энергоальянс” (LLC Energoalliance) împotriva deciziei Curţii de Apel din Paris (Republica Franceză) din 12 aprilie 2016, Curtea de Casaţie din Franţa a casat această decizie şi a readus părţile în procedura de apel la Curtea de Apel din Paris.

Astfel, în prezent, în faţa Curţii de Apel din Paris este pendinte şi urmează a fi examinată contestaţia depusă de Republica Moldova împotriva sentinței arbitrajului ad hoc din 25 octombrie 2013.

Totodată, în faţa unui tribunal din Statele Unite ale Americii este pendinte o altă acțiune înaintată de către OOO „Энергоальянс” (LLC Energoalliance) împotriva Republicii Moldova prin care se solicită recunoașterea și executarea sentinței arbitrajului din 25 octombrie 2013.

Republica Moldova nu recunoaşte pretenţiile înaintate de OOO „Энергоальянс” (LLC Energoalliance).