La Curtea de Apel Cahul are loc o nouă ședință în dosarul deputatului Șor

Magistrații de la Curtea de Apel Cahul examinează astăzi dosarul în care este vizat deputatul Ilan Șor. Ședința a fost programată la ora 11.00, iar potrivit serviciului de presă al Procuraturii Anticorupție, aceasta este încă în desfășurare.

Ultima ședință de judecată în dosarul lui Șor a avut loc la 20 mai. Atunci magistrații au admis demersul Centrului de Expertiză Judiciată, care a solicitat informații suplimentare pentru realizarea expertizei financiar-contabile, începută încă în toamna anului trecut.

Deși dosarul Șor se află de un an pe masa magistraților de la Curtea de Apel Cahul, majoritatea ședințelor de judecată din acest dosar au fost amânate după ce avocații primarului de Orhei au solicitat efectuarea unei expertize financiar-contabile. Nici avocații, nici procurorii, nu oferă însă prea multe detalii despre esența acestei expertize.

Reţinut în mai 2015, Ilan Şor a fost condamnat în 2017 la şapte ani şi şase luni de închisoare pentru escrocherie şi spălare de bani, dar instanţa a dispus ca pedeapsa să intre în vigoare doar după ce va deveni definitivă.