Judecător: Trebuie să avem capacitatea de a asculta doar legea şi propria conștiință, dar nu de „măciuca” procurorului

Cur­tea Con­sti­tu­țio­na­lă a decla­rat con­sti­tu­țio­nal arti­co­lul Codu­lui Penal prin care jude­că­to­rii sunt pedep­si­ți pen­tru pro­nun­ța­rea cu bună ști­in­ță a unei hotă­râri ile­ga­le. Totuși, instan­ța a aten­țio­nat Con­si­li­ul Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii că tre­bu­ie să ţină cont de fap­tul că răs­pun­de­rea pena­lă pen­tru un jude­că­tor tre­bu­ie să rămâ­nă „o măsu­ră la care se recur­ge în ulti­mă instan­ță” și că tre­bu­ie să se ana­li­ze­ze, de fie­ca­re dată când pro­cu­ro­rul cere urmă­ri­rea pena­lă a unui magis­trat, „dacă alte măsu­ri decât cele de ordin penal, cum ar fi sanc­țiu­ni de natu­ră dis­ci­pli­na­ră, nu ar putea fi efi­ca­ce”.

La 15 decem­brie 2016, Cole­gi­ul Curţii Supre­me de Jus­ti­ţie (CSJ), for­mat din jude­că­to­rii Iulia Sâr­cu, Iuli­a­na Oprea, Gali­na Stra­tu­lat, Ala Cobă­nea­nu, Maria Gher­vas, Mari­a­na Pitic, Dumi­tru Mar­da­ri, Sve­a­to­slav Mol­do­van şi Ion Dru­ţă, a ridi­cat, din ofi­ciu, exce­pţia de necon­sti­tu­ţio­na­li­ta­te a arti­co­lu­lui 307 din Codul Penal, în cadrul dosa­ru­lui pe care-l aveau în ges­tiu­ne, Domni­ca Mano­le vs Con­si­li­ul Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii (CSM). Jude­că­toa­rea de la Cur­tea de Apel (CA) Chi­și­nău este urmă­ri­tă penal pen­tru pro­nun­ța­rea cu bună ști­in­ță a unei hotă­râri con­tra­re legii, în mai 2016, după o sesi­za­re depu­să de pro­cu­ro­rul gene­ral Edu­ard Haru­n­jen. Mano­le este învi­nu­i­tă de fap­tul că, ile­gal, a decis anu­la­rea unei hotă­râri a pri­mei instan­țe și a dat undă ver­de orga­ni­ză­rii de către Plat­for­ma „Dem­ni­ta­te și Ade­văr” a unui refe­ren­dum pen­tru ale­ge­rea direc­tă a șefu­lui sta­tu­lui. Ulte­ri­or, hotă­rârea ei a fost anu­la­tă de CSJ ca fiind ile­ga­lă.

Domni­ca Mano­le, magis­tra­ta Cur­ții de Apel Chi­și­nău con­si­de­ră că deci­zia CC este „per­fect înte­me­ia­tă şi nu s-a putut de aștep­tat la o altă solu­ție”. Atât Cur­tea Con­sti­tu­țio­na­lă cât şi Comi­sia de la Veneţia în opi­nia sa con­sul­ta­ti­vă pe care i-a solicitat-o Cur­tea Con­sti­tu­țio­na­lă cu oca­zia exa­mi­nă­rii excep­ți­ei, nu au spus nimic nou, făcând doar o sis­te­ma­ti­za­re a prin­ci­pi­i­lor şi stan­dar­de­lor pri­vind inde­pen­den­ța judi­ci­a­ru­lui, cunos­cu­te şi men­țio­na­te în juris­pru­den­ța sa ante­ri­oa­ră. Prin­ci­pi­i­le şi stan­dar­de­le inter­națio­na­le în dome­ni­ul jus­ti­ți­ei care şi-au găsit reflec­ta­rea în hotă­rârea CC, eu per­so­nal la fie­ca­re ședin­ță de jude­ca­tă, inclu­siv la CSJ, încer­cam să le explic jude­că­to­ri­lor, le-am expli­cat și mem­bri­lor CSM în ședin­ța din 31 mai 2016, inclu­siv că doar casa­rea hotă­rî­ri­ii de către instan­ța supe­ri­oa­ra nu con­sti­tu­ie un motiv în sine pen­tru ile­ga­li­ta­tea hotă­rî­rii și nu ser­veș­te temei pen­tru por­ni­rea urmă­ri­rii pena­le împo­tri­va jude­că­to­ru­lui, dar nici oda­tă nu m-am făcut auzi­tă”, sus­ți­ne Mano­le, într-un comen­ta­riu ofe­rit pen­tru ZdG.

„Cur­tea Con­sti­tu­ţio­na­lă a men­țio­nat o pro­ble­mă foar­te impor­tan­tă, pe care de fapt a menționat-o şi guver­nul în tim­pul pre­zen­tă­rii rapor­tu­lui la ședin­ța Comi­te­tu­lui ONU, pe mar­gi­nea cazu­lui meu şi anu­me că de apli­ca­rea abu­zi­vă a art. 307 Cod Penal se face res­pon­sa­bil Con­si­li­ul Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii , cel care în ulti­mă instan­ță asi­gu­ră inde­pen­den­ța pute­rii jude­că­to­rești şi pro­tec­ția jude­că­to­ri­lor împo­tri­va unor abu­zu­ri sau răfu­ie­li în legă­tu­ră cu solu­ți­i­le judi­ci­a­re pro­nun­ța­te . În cazul meu, pro­ble­ma nu ţine de cali­ta­tea legii, după cum am decla­rat şi ante­ri­or. Art. 307 Cod Penal, în opi­nia mea, este per­fect con­sti­tu­ţio­nal, pro­ble­ma con­stă în abu­zul admis de pro­cu­ror cu încu­vi­in­ța­rea CSM şi aceas­tă pro­ble­mă tre­bu­ie solu­țio­na­tă anu­me aco­lo de unde este gene­ra­tă. Având un CSM cu ade­vă­rat func­țio­nal şi nu unul căru­ia îi sunt stră­i­ne stan­dar­de­le con­sti­tu­țio­na­le în dome­ni­ul jus­ti­ți­ei, mem­brii căru­ia decla­ră public fără nici o sfi­a­lă acest lucru, nu s-ar fi ajuns de a fi pusă în dis­cu­ție con­sti­tu­țio­na­li­ta­tea art. 307 Cod Penal”, sus­ți­ne Mano­le.

„Dacă de urmat logi­că expu­să în fața Curţii Con­sti­tu­ţio­na­le în sus­ți­ne­rea excep­ți­ei de necon­sti­tu­țio­na­li­ta­te pri­vind solu­țio­na­rea pro­ble­mei abu­zu­ri­lor la adre­sa jude­că­to­ri­lor în legă­tu­ră cu solu­ți­i­le judi­ci­a­re pro­nun­ța­te care de fapt ţine de garan­ta­rea inde­pen­den­tei func­țio­na­le a jude­că­to­ru­lui, ar tre­bui de anu­lat majo­ri­ta­tea infrac­țiu­ni­lor din Codul Penal, întru­cât acu­za­ții de ace­iași manie­ră arbi­tra­ră care au fost adu­se în teme­iul art. 307 Cod Penal, pot fi adu­se de pro­cu­ror şi în teme­iul altor arti­co­le din codul penal, după cum spu­ne o zica­lă sta­li­nis­tă: om să fie, arti­col s-ar găsi! Din hotă­rârea Curţii Con­sti­tu­țio­na­le, rezul­tă cu sufi­cien­tă cla­ri­ta­te că de fapt pro­ble­ma ridi­ca­tă în faţa Curţii Con­sti­tu­ţio­na­le, nu este o pro­ble­mă lega­tă de con­sti­tu­țio­na­li­ta­tea legii pena­le în raport cu stan­dar­de­le de inde­pen­den­ța judi­ci­a­ră, aceas­ta ţine de capa­ci­ta­tea CSM de a-şi exer­ci­ta fun­cţi­i­le şi efi­cien­ța aces­tu­ia în cali­ta­tea sa de garant al inde­pen­den­ței pute­rii jude­că­to­rești şi în acest sens con­tro­lul de lega­li­ta­te urmea­ză a fi exer­ci­tat anu­me de CSJ.

Eu la şedinţa Curţii Con­sti­tu­ţio­na­le nu am par­ti­ci­pat, nu din moti­vul că am lăsat pe sea­ma CSJ apă­ra­rea drep­tu­ri­lor mele, dar din moti­vul că eu nu mă apăr împo­tri­va unor pre­ve­de­ri lega­le care ar per­mi­te vio­la­rea sta­tu­tu­lui de jude­că­tor. Eu mă apăr împo­tri­va abu­zu­ri­lor admi­se de pro­cu­ror cu acor­dul CSM care nu au nici o tan­gen­ță cu art. 307, Cod penal, din moti­vul lip­sei fap­tei incri­mi­na­te de art. 307 Cod penal.

Abu­zul care s-a admis în pri­vin­ța mea în legă­tu­ră cu solu­ția pro­nun­ța­tă, putea fi admis în ace­eași manie­ră şi sub alte pre­tex­te for­ma­le, nu nea­pă­rat art. 307 Cod penal”, mai pre­ci­zea­ză Mano­le.

„Pre­ten­ți­i­le pe care eu le îna­in­tez în cadrul pro­ce­se­lor judi­ci­a­re, ţin de fapt de res­pec­ta­rea legii şi în marea par­te vizea­ză CSM cel care în raport cu inde­pen­den­ța mea fun­cţio­na­lă în cali­ta­te de jude­că­tor are o obli­ga­ție con­sti­tu­țio­na­lă, de a-mi asi­gu­ra o pro­tec­ție rea­lă şi efi­cien­tă împo­tri­va unor abu­zu­ri şi acest lucru este nece­sar nu doar jude­că­to­ru­lui D. Mano­le, dar întreg sis­te­mu­lui judi­ci­ar, dacă se doreș­te de a avea o jus­ti­ție euro­pea­nă cu ade­vă­rat cali­ta­ti­vă şi nu o jus­ti­ție înfăp­tu­i­tă din fri­ca de cine­va sau cum cine­va care deți­ne pute­rea de con­strân­ge­re ar putea rea­cţio­na la solu­ția jude­că­to­reas­că pro­nu­nţa­tă. Noi, jude­că­to­rii tre­bu­ie să avem capa­ci­ta­tea de a ascul­ta doar legea şi pro­pria con­ști­in­ța, dar nu de „măciu­ca” pro­cu­ro­ru­lui pe care nu știu de ce, dar de regu­lă o apli­că în inte­re­sul pute­rii şi în defa­voa­rea cetă­țea­nu­lui… Unui pro­cu­ror, în cali­ta­te de actor al înfăp­tu­i­rii actu­lui de jus­ti­ție, che­mat de a veni cu jus­ti­fi­că­ri con­ving­ă­toa­re în fața jus­ti­ți­ei, nu-i poa­te fi pre­tin­să renun­ța­rea în tota­li­ta­te la abu­zu­ri şi la ten­ta­ția sa natu­ra­lă de a se răfui cu jude­că­to­rii, aces­ta este un feno­men nor­mal şi el tre­bu­ie accep­tat, motiv din care întrea­ga răs­pun­de­re pen­tru urmă­ri­rea pena­lă abu­zi­vă a jude­că­to­ri­lor tre­bu­ie pusă în sar­ci­na CSM, misiu­nea de bază a căru­ia este garan­ta­rea inde­pen­den­ței jude­că­to­ri­lor şi nead­mi­te­rea abu­zu­ri­lor la adre­sa aces­to­ra, atât din par­tea pro­cu­ro­ru­lui, cât şi altor auto­ri­tă­ți”, mai pre­ci­zea­ză jude­că­toa­rea Cur­ții de Apel Chi­și­nău.

