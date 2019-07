În baza căror criterii vor fi triați de CSM cei 14 candidați la două funcții de judecător constituțional

Nivelul studiilor formale, experienţa profesională în domeniul juridic și reputaţia profesională constituie cele trei criterii în baza cărora membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) vor selecta doi judecători pentru fotoliile vacante la Curtea Constituțională.

La 16 iulie, CSM a hotărât să prelungească termenul de depunere a dosarelor în concursul organizat pentru două funcții vacante de judecător la Curtea Constituțională până la 23 iulie și a motivat prin faptul că mai multe organizații nonguvernamentale au cerut timp pentru studierea dosarelor participanților, transparență și formularea criteriilor de triere a candidaților.

Respectiv, CSM a stabilit următoarele criterii de selecție a judecătorilor Curții Constituționale:

a) nivelul studiilor formale;

b) experienţa profesională în domeniul juridic;

c) reputaţia profesională, la capitolul lipsa cazurilor de încălcare intenţionată sau din neglijenţă gravă a drepturilor şi a libertăţilor fundamentale, inclusiv lipsa cazurilor de condamnare a Republicii Moldova de către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului; lipsa cazurilor de implicare personală în activităţi compromiţătoare, inclusiv a celor care figurează în investigaţiile jurnalistice; activitatea profesională notorie recunoscută în societate şi mediul profesional; apartenența politică.

Totodată, potrivit CSM, concursul va fi desfășurat în două etape:

Evaluarea candidatului va avea loc prin atribuirea calificativul: ,,corespunde,, ori ,, nu corespunde,, – în raport cu fiecare criteriu de selecție stabilit.

Totodată, Plenul CSM va aprecia motivarea personală a candidatului și

corespunderea acestuia funcției de judecător la Curtea Constituțională:

Punctajul maxim acordat de CSM, la capitolul dat, nu va constitui mai mult de 20 de puncte.

Până în prezent, CSM a anunțat o listă de 14 candidați la concursul organizat pentru ocuparea celor două funcții vacante de judecător la Curtea Constituțională, după ce Corneliu Gurin și Mihai Poalelungi și-au dat demisia.