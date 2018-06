Explicațiie Serviciului Vamal după ce directorului „Newsweek” România i-a fost interzis să aducă 250 de reviste în Moldova

Vameșii din Republica Moldova i-au interzis miercuri, 20 mai, directorului ediției românești a revistei „Newsweek”, Sabin Orcan, să aducă la Chișinău 250 de exemplare ale publicației, din mai multe ediții, pe motiv că jurnalistul nu deținea documentele confirmative necesare, anunță Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI). Potrivit Serviciului Vamal, acest număr de reviste a fost calificat drept lot comercial, respectiv, inspectorul vamal a procedat legal. Sabin Orcan califică incidentul de la postul vamal Leușeni drept „atitudine stalinistă”, potrivit CJI, care a emis un comunicat de presă în acest sens.

Jurnalistul a explicat pentru CJI că atunci când a luat cu el cele 250 de exemplare ale revistei „Newsweek” (câte 50 din cinci ediții) nu s-a gândit că va avea probleme cu trecerea lor la vamă, pentru că anterior a trecut hotarul de mai multe ori, inclusiv în calitate de coordonator al ziarului „Adevărul” din Moldova.

Sabin Orcan a precizat că a prezentat vameșului legitimația de jurnalist și de director al revistei „Newsweek” România explicându-i faptul că nu le aduce pentru a le comercializa, ci doar că să le ofere unor prieteni la conferința „Ecosistemul investițiilor private și Marketingul inteligent” de la Chișinău.

După ce a examinat câteva reviste, vameșul nu i-a permis însă să le treacă. „Cam o oră a durat aventura aceasta. Am lăsat revistele în România, la o benzinărie și m-am întors să vorbesc la această conferință. La întoarcerea din România, după ce am lăsat revistele, m-au controlat din nou, un alt domn a încercat să verifice dacă nu cumva am reviste ascunse. Mi se pare absolut șocant. E o atitudine stalinistă…”, a afirmat Orcan pentru Media-azi.md

Reprezentanții Serviciului Vamal din Republica Moldova au confirmat că, într-adevăr, lui Sabin Orcan i s-a interzis să aducă în țară 250 de numere ale revistei „Newsweek” România. Șefa Secției relații publice, Cristina Rău, a explicat portalului Media-azi că inspectorul vamal a procedat conform normelor legale. „Numărul de 250 de exemplare de revistă, prezentat la control vamal, se atribuie la noțiunea de lot comercial, iar articolul 5 din Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice stabilește că bunurile destinate activității comerciale sau de producție pot fi declarate în regim vamal de import numai de către persoane juridice. Dumnealui s-a prezentat ca persoana fizică”, a explicat Cristina Rău.

Potrivit Cristinei Rău, jurnalistul ar fi trebuit să prezinte o factură, documente de transport și alte acte permisive, necesare pentru a aduce în Republica Moldova cele 250 de exemplare ale publicației sale.

Anterior, Sabin Orcan a fost manager al proiectului „Adevărul” Moldova.

Sursa: media-azi.md Foto: media-azi.md