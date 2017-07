În mai puțin de trei săptămâni, instanța de fond ar putea pronunța sentința pe dosarul de corupție în care figurează fostul ministru al Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, liberalul Iurie Chirinciuc şi şefii a două companii de construcţii: Nicolae Ciobanu de la „Global Trans Construction” şi Marin Sârbu de la „Nouconst” SRL. Înainte de începerea ședinței din 14 iulie, Iurie Chirinciuc, pentru prima oară de când a fost reținut, a făcut declarații pentru presă. Acesta s-a arătat nemulțumit de modul în care a fost mediatizat dosarul, a declarat că pledează nevinovat și nu recunoaște vina, dar și că imaginile video difuzate de Centrul Național Anticorupție (CNA), inclusiv cele filmate în biroul său, când ia un un pachet în care ar fi bani, nu au nicio legătură cu învinuirea care i se aduce.

De cealaltă parte, după finalizarea ședinței, procurora pe caz, Victoria Furtuna, a precizat că cei trei inculpați și-au recunoscut integral vina și au descris cu lux de amănunte detaliile infracțiunii ce li se incriminează.

Acuzatoarea a refuzat să spună ce pedeapsă va solicita pentru aceștia și a declarat că mai multe informații va oferi pe 2 iulie, când este fixată ședința în care ar putea fi pronunțată sentința.

Tot astăzi, judecătorul Serghei Pascari a decis schimbarea măsurii de arest la domiciliu în una car enu presupune privarea de libertate. Respectiv, până la pronunarea sentinței, Iurie Chirinciuc se va afla sub control judiciar.

Ex-ministrul Transporturilor, care a demisionat după ce Consiliul Republican al Partidului Liberal a decis părăsirea coaliției de guvernare și trecerea în opoziție, a declarat că presa nu i-a respectat prezumția de nevinovăție, dar și că imaginile video publicate de CNA „nici măcar nu fac parte din dosar”.

„Stimată prelă liberă, independentă, echidistantă și obiectivă, eu n-am făcut declarații până acum pentru că nu am putut să fac. Cum să fac declarații dacă n-am avut această posibilitate? Eu declarații n-o să fac nici acum. Lăsăm instanța să se pronunțe după care voi face toate declarațiile respective. Dar, vreau să vă spun: am avut posibilitatea să privesc ce-ați derulat în toată această perioadă. Este strigător la cer. Doamne ferește! Vai și amar de cei care au avut posibilitatea să urmărească aceste cadre! Deci, ați mușcat din mărul otrăvit! Ați luat momeala și ați transmis-o așa cum ați vrut voi. Vreau să vă spun doar un aspect și cu asta am încheiat: acel pachet sau acele poze pe care le-ați derulat, preluate de la Centrul Național Anticorupție (CNA) și domnul procuror v-a atenționat din start că există prezumia nevonovăției, darla voi n-a existat nimic din această prezumție. Le-ați transmis și le-ați comentat așa cum ați dorit voi. Vreau să vă spun că aceste poze nici măcar nu fac parte din acest dosar. Nu au nimic comun cu dosarul respectiv”, a declarat Iurie Chirinciuc cu referire la trei secvențe video transmise presei de către CNA cu precizarea că acestea ilustrează acțiunile pentru care este învinuit fostul ministru.