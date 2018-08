Două milioane de lei pentru avocații care apără statul într-un litigiu internațional ce durează peste 20 de ani

Guvernul va aloca din fondul de rezervă peste 121 de mii de dolari pentru achitarea onorariilor Companiei franceze de avocatură „DLA Piper France LLP” şi Biroului asociat de avocaţi „ACI Partners” din R. Moldova. Banii vor fi alocaţi pentru reprezentarea intereselor R. Moldova într-un litigiu energetic care durează mai bine de două decenii. Respectiv, avocații vor apăra interesele statului în faţa Curţii de Apel din Paris și a Curții de Casație din Paris la examinarea recursului înantat de Compania Komstroy, succesoarea de drept a Energoalians.

Printr-o hotărâre aprobată astăzi, 1 august, Ministerului Justiției R. Moldova i se alocă 121 713 dolari din fondul de rezervă al Guvernului, după cum urmează:

pentru asistența la prestarea serviciilor juridice de reprezentare a intereselor R. Moldova în fața Curții de Apel din Paris în procesul rejudecării cauzei „Komstroy” (succesoarea în drepturi a „Energoalians”, Ucraina) împotriva R. Moldova, suma echivalentă în lei a 65 mii dolari pentru plata onorariilor companiei de avocatură DLA Piper France LLP (Paris, Franța) și BAA „ACI Parteners” (R. Moldova). Suma include: 7000 dolari pentru onorariile avocaților specializați ai Curții de Apel din Paris care acționează în calitate de intermediari între părți; 1 000 dolari – plățile pentru notificarea Curții de Apel din Paris privind procedura de rejudecare, traducerea hotărârii care urmează a fi adoptată ulterior de către Curtea de Apel Paris și suma echivalentă de 57 mii dolari – taxele pentru perfectarea și prezentarea referinței argumentate Curții de Apel din Paris;

pentru asistența la prestarea serviciilor juridice de reprezentare a intereselor R. Moldova în fața Curții de Casație din Paris în procesul examinării eventualului recurs în cauza „Komstroy” (succesoarea în drepturi a „Energoalians”, Ucraina) împotriva R. Moldova, suma echivalentă în lei a 50 mii dolari, care include: suma de 25 mii dolari care constituie comisioanele avocaților ce urmează să se prezinte în fața Curții de Casație din Paris și suma de 25 mii dolari – onorariile companiei pentru asistență juridică acordată la examinarea unui eventual recurs în fața Curții de Casație din Paris;

suma echivalentă în lei a 6 713 dolari pentru serviciile prestate de către compania de avocatură DLA Piper France LLP (Paris, Franța) și BAA „AICI Parteners” (Republica Moldova), datorate și neachitate pentru anul 2017.

Litigiul cu firma ucraineană Energoalians datează încă din 2010. Pe rolul Curții de Apel din Paris, Franța, se află spre reexaminare cauza „Komstroy” (succesoarea în drepturi a „Energoalians”, Ucraina) împotriva R. Moldova privind încasarea din contul R. Moldova în beneficiul „Komstroy” a sumei de 195 547 212 lei care reprezintă datoria propriu-zisă restul fiind dobânzi de întârziere și cheltuieli de judecată pentru achiziționarea energiei electrice în sumă de 397 333 183 lei și 540 mii dolari.

La 28 martie 2018 Curtea de Casație din Paris, Franța, urmare a examinării recursului declarat de către compania „Komstroy” împotriva deciziei Curții de Apel din Paris, Franța, din 12 aprilie 2016, a constatat că Arbitrajul Comercial ad-hoc nu era în drept să medieze disputa dintre R. Moldova și „Energoalians”, astfel, casând Decizia sus-indicată, cu remiterea cauzei spre rejudecare în alt complet de judecată.

Anterior, în mai 2017 Guvernul a dispus alocarea a 50 de mii de dolari pentru plata onorariilor Companiei franceze de avocatură „DLA Piper France LLP” şi Biroului asociat de avocaţi „ACI Partners” pentru reprezentarea intereselor R. Moldova în faţa Curţii de Casaţie din Paris, împotriva deciziei Curţii de Apel Paris, din 12 aprilie 2016.

Avocații ACI Partners în colaborare cu cei de la DLA Piper France LLP au câștigat procesul la Curtea de Apel din Paris la data de 12 aprilie 2016, fiind admisă cererea de apel depusă de Ministerul Justiției, prin care a fost anulată sentința arbitrală adoptată pe 25 octombrie 2013 și contestată de autoritățile din țara noastră.

În data de 25 octombrie 2013, un tribuna de arbitraj ad-hoc a decis că R. Moldova urmează să achite firmei Energoalians despăgubiri de circa 47 de milioane de dolari. Inițial, pretențiile Energoalians au fost față de întreprinderile de stat Moldtranselectro şi Moldelectrica, privind plata unei datorii de 22 de milioane de dolari, acumulată în perioada 1999-2000, când întreprinderea ucraineană a livrat curent electric pe piaţa din R. Moldova. Conform deciziei finale din 12 aprilie 2016, s-a constatat că tribunalul de arbitraj ad-hoc, convocat anterior de Energoalians în capitala franceză, nu era competent să adopte sentinţa în cauză, iar la soluționarea litigiului s-au comis încălcări grave.

În primăvara acestui an, Guvernul a alocat alte 243 de mii de dolari pentru achitarea onorariilor avocaților pentru reprezentarea R. Moldova în instanțele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale împotriva companiei Gater Assets Ltd din Insulele Virgine Britanice. Firma dată a obținut într-o instanţă din New York (SUA) o decizie executorie prin care ţara noastră și Moldovagaz sunt obligate să-i plătească o datorie de peste 27,4 milioane de dolari.