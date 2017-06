„Tulei­bici” SRL, fir­ma fami­li­ei șefu­lui Dire­cţi­ei Gene­ra­le Asi­gu­ra­re Ope­ra­ti­vă (DGAO) a Cen­tru­lui Națio­nal Anti­co­rup­ție (CNA), Igor Car­la­șuc, care de la înce­pu­tul anu­lui a câş­ti­gat lici­ta­ţii de pes­te 1,2 mili­oa­ne de lei pen­tru apro­vi­zio­na­rea cu pro­du­se ali­men­ta­re a mai mul­tor găr­di­ni­țe din Chi­și­nău, a livrat cea­pă stri­ca­tă și cres­cu­tă insti­tu­ți­i­lor pre­ș­co­la­re din sec­to­rul Cen­tru al capi­ta­lei. Într-un raport de acti­vi­ta­te al Direc­ți­ei Gene­ra­le Edu­ca­ție, Tine­ret și Sport (DGETS), pen­tru 12-16, iunie se pre­ci­zea­ză că doi agenți eco­no­mici au livrat mar­fă de o cali­ta­te îndoil­ni­că. Este vor­ba des­pre „Nipe­tgal” SRL și „Tulei­bici” SRL. Pri­ma a fur­ni­zat „var­ză cu întâr­zi­e­re, car­tofi și mere stri­ca­te”, pe când fir­ma fon­da­tă de sora șefu­lui de la CNA și admi­nis­tra­tă de finul aces­tu­ia – „cea­pă stri­ca­tă”.

Con­tac­ta­tă, șefa inte­ri­ma­ră a Direc­ți­ei Edu­ca­ție, Tine­ret și Sport din sec­to­rul Cen­tru, Nata­lia Stra­je­s­co, a con­fir­mat că direc­to­rii gră­di­ni­țe­lor au sem­na­lat obiec­ții refe­ri­tor la cali­ta­te a pro­du­se­lor livra­te de „Nipe­tgal” SRL și „Tulei­bici” SRL.

Între­ba­tă cum a fost solu­țio­na­tă pro­ble­ma, func­țio­na­ra a decla­rat că o par­te din­tre pro­du­se au fost retur­na­te și înlo­cu­i­te cu alte­le, de o cali­ta­te mai bună.

„În pri­mul rând, în urma ana­li­zei gru­pu­lui de lucru la nivel de sec­tor, în cadrul căru­ia am ana­li­zat toa­te situ­a­ți­i­le, am for­mu­lat o scri­soa­re, o recla­ma­ție la SRL „Nipe­tgal” prin care, ofi­ci­al, le-am adus la cunoș­tin­ță toa­te obiec­ți­i­le cu refe­ri­re la livra­rea legu­me­lor, fapt care a cre­at difi­cul­tăți în pro­ce­sul de ali­men­ta­ție a copi­i­lor. Marea majo­ri­ta­te a direc­to­ri­lor a con­fir­mat că legu­me­le au fost de o cali­ta­te joa­să și n-au cores­puns pre­ve­de­ri­lor din con­trac­tul înche­iat. De ase­me­nea, i-am invi­tat la Direc­ția de sec­tor, dar repre­zen­tan­ții agen­ți­lor eco­no­mici nu s-au pre­zen­tat. Acum, fie­ca­re direc­tor ține situ­a­ția sub con­trol și moni­to­ri­zăm situ­a­ția împre­u­nă cu sec­ția ali­men­ta­ție a sec­to­ru­lui”, expli­că șefa inte­ri­ma­ră a DETS Cen­tru.