Deputatul blocului ACUM, Alexandru Slusari, cere pornirea unui dosar penal pe numele lui Nistor Grozavu

Viceprimarul Chișinăului, Nistor Grozavu, ar putea fi cercetat penal după ce a autorizat construcția unui complex rezidențial pe str. Bogdan Voievod din sectorul Rîșcani, fără deciziile Consiliului Municipal Chișinău. Deputatul blocului ACUM, Alexandru Slusari afirmă că a cerut Procuraturii Generale să cerceteze cazul în cadrul unei cauze penale.

Potrivit legislației, în această zonă nici nu poate fi permisă o astfel de construcție, pentru că se încalcă planul urbanistic al orașului.

Deputatul mai cere să fie sistate imediat toate lucrările de construcție la șantierul de pe strada Bogdan Voievod 7.