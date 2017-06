Dorin Chir­toa­că, edi­lul capi­ta­lei, sus­ți­ne că este nevi­no­vat.

„În pri­mul rând, vreau să spun că, con­form legii, nu am drep­tul să vă comu­nic mai mul­te deta­lii și de ace­ea, vă rog să nu insis­tați cu între­bări… Nu am făcut niciun tra­fic de influ­en­ță și mi-am înde­pli­nit doar atri­bu­ți­i­le de ser­vi­ciu. Con­ști­in­ța mea este cura­tă. Fap­tul că s-au făcut une­le decla­ra­ții des­pre mine nu au nicio rele­van­ță. Nu sunt moti­ve să stau în arest la domi­ci­liu și vom încer­ca să-i con­vin­gem pe magis­tra­ții că tre­bu­ei să fiu eli­be­rat… Atunci, la 25 mai, nici nu ști­am des­pre ce era vor­ba, însă ulte­ri­or, m-am docu­men­tat. Sub­li­ni­ez – nu am comis niciun fel de fap­te ile­ga­le”, a decla­rat Chir­toa­că după ce magis­tra­ții Jude­că­to­ri­ei Chi­și­nău, sedi­ul Buiu­cani, au decis să pre­lun­geas­că man­da­tul de ares­ta­re cu alte 25 de zile.