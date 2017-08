CSJ a admis cererea Domnicăi Manole de a ridica excepția de neconstituționalitate asupra articolelor din lege care dau posibilitate SIS-ului de a verifica judecătorii

Judecătoarea Domnica Manole, eliminată din sistem la 28 iulie curent prin decretul lui Igor Dodon, după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a declarat-o incompatibilă cu funcția de magistrat în urma unor avize al Serviciului de Informații și Securtiate (SIS), contestă competența SIS-ul de a verifica judecătorii. La 21 august, CSJ a admis cererea înaintată de avocata Domnicăi Manole prin care solicită ridicarea excepției de neconstituționalitate a mai multor articole din Legea privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice de către SIS.

„Este contestată competența Serviciului de Informații și Securtiate de a verifica judecătorii. La fel, considerăm neconstituționale și am solicitat ridicarea excepției de neconstituționalitate a faptului că judecătorul poate fi audiat în cadrul verificării, i se poate face o verificare suplimentară. Cel mai important este art. 15 prin care judecătorul, în baza factorilor de risc constatați de către SIS, poate fi declarat incompatibil și eliberat din funcție. Am dovedit că condițiile prevăzute de către Curtea Constituțională în hotărârea sa din 9 august 2016 sunt întrunite, am dovedit Curții Supreme de Justiție că obiectul sesizării, subiectul, aplicabilitatea, toate corespund cerințelor Curții Constituționale și, totodată, nu a fost emisă anterior o hotărâre a CC pe fond asupra Legrii nr. 271 privind verificarea titularilor, candidaților la funcții publice. Reprezentantul SIS nu a fost de acord cu ridicarea excepției de neconstituționalitate a art. 5 lit. a) și a invocat că nu am fi contestat hotărârea prin care CSM a dispus verificarea judecătorului Manole. Considerăm că această alegație nu a fost justificată pentru că dacă judecătorul, atunci când este dispusă verificarea lui, nu este de acord cu verificarea de către SIS, atunci el este eliberat din funcție. Prin urmare, încă o dovadă că judecătorul, într-adevăr, nu are nicio pârghie împotriva aplicării normelor din Legea nr. 271. CSM a fost împotriva admiterii cererilor, însă am amintit despre părerile unor altor membri, făcute publice, care spuneau că într-adevăr, aceste norme din Legea nr. 271 privind verificarea judecătorilor ar trebui să dispară”, a explicat avocata Viorica Grecu, precizând că anterior, înșiși membrii CSM au declarat că verificarea de către SIS ar trebui eliminată odată cu devenirea funcțională a Autorității Naționale de Integritate și a Centrului Național Anticorupție.