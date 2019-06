Ce prevede regulamentul care propune ședințe de judecată prin videoconferință

Ministerul Justiției anunță, printr-un comunicat de presă că a elaborat proiectul Regulamentului cu privire la desfășurarea ședințelor de judecată cu utilizarea aplicației de videoconferință în instanțele judecătorești și instituțiile penitenciare.

„Prin urmare, în unele cazuri, nu va mai fi necesară escortarea deținuților la sediul instanței de judecată, Regulamentul fiind aplicat în exclusivitate ședințelor de judecată desfășurate pentru examinarea cauzelor în conformitate cu art. 469, 4731 și 4732 din Codul de procedură penală și numai dacă implică comunicarea prin intermediul aplicației de videoconferință”, se menționează în comunicatul instituției.

„Sunetul și imaginile transmise prin intermediul aplicației de videoconferință vor fi bine corelate și reproduse fără decalaje, astfel, se vor crea condiții similare unei ședințe de judecată cu prezența fizică a participanților. Înainte de desfășurarea ședinței de judecată cu utilizarea aplicației de videoconferință, grefierul și angajatul din instituția penitenciară responsabili de organizarea ședinței de judecată, asistați de administratorii locali vor verifica funcționalitatea aplicației de videoconferință, calitatea conexiunii, a imaginii și a sunetului transmis. Administratorul tehnic local din cadrul instituției penitenciare, va asista deținutul care participă la ședința de judecată la distanță”, anunță MJ.

„Concomitent, comunicarea prin videoconferință va fi supravegheată de către angajații subdiviziunii interne responsabile de siguranța și regimul penitenciar al instituției. La finalizarea ședinței de judecată desfășurate prin intermediul aplicației de videoconferință, vor fi salvate doar înregistrările audio, cele video nu se vor păstra. Pe parcursul anului 2018, Administrația Națională a Penitenciarelor a achiziționat și instalat seturi de echipamente de videoconferință în cadrul tuturor penitenciarelor”, precizează MJ.

Pilotarea sistemului de videoconferință a avut loc în perioada noiembrie 2018-februarie 2019, în baza Regulamentului privind pilotarea desfășurării ședințelor de judecată în cauzele penale cu participarea deținuților prin utilizarea sistemului de videoconferință, aplicabilitatea căruia s-a extins doar pentru perioada pilotării, timp în care a fost testată funcționalitatea aplicației și evaluat mecanismul de organizare a ședințelor de judecată cu participare procesuală de la distanță, se anunță în comunicatul MJ.

Pentru informații detaliate, puteți consulta Regulamentul privind desfășurarea ședințelor de judecată prin videoconferință, precum și Nota informativă la proiectul Regulamentului.