Ce avere declară primarul de Orhei, Ilan Șor?

Pentru anul 2016, primarul de Orhei, Ilan Șor declară un salariu de peste 45.000 lei. Soția acestuia a obținut 888.000 ruble din activitatea de întreprinzător individual.

Șor deține un teren intravilan de peste 641.000 lei și trei apartamente de 239,4 m.p., 158 m.p. și, respectiv, 57,1 m.p. , precum și o casă de locuit și un garaj. Șor mai are în proprietate un automobil marca Bentley Continental din 2010, evaluat la 2.500.000 lei, un autoturism GAZ din 1988 și o Toyota Runner produsă în 1997. În total, de pe 24 conturi bancare indicate în acte, Șor are 25.142, 64 Euro, 1106,06 dolari și 369317,36 lei. Șor deține o cotă parte la Avantage SRL de 0,8931%, cu valoarea de cumpărare de 193.500 lei.

Șor este fondator al clubului de fotbal Milsami și președinte al SRL Avia Invest.

