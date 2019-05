Avocatul lui Tranga susține că procurorii nu au nicio probă: „Scopul lor este de-al lega cu Grigore Caramalac”

Avocatul coproprietarului localurilor Andys și La Plăcinte susține că împotriva clientului său nu există nicio probă, iar procurorii solicită prelungirea mandatului de arest preventiv fără temei.

„Procurorul solicită prelungirea mandatului de arest pe motiv că, chipurile, mai sunt câteva acțiuni procesuale, inclusiv și de confruntare dintre Andrei Tranga și denunțătorul. Apărarea a pledat pentru eliberarea lui din sală. Nu în arest la domiciliu, dar punerea lui în libertate, pe motiv că nu există probe, absolut nicio probă, care ar confirma implicarea lui Andrei Tranga în presupusul trafic de influență”, a declarat avocatul Ion Dron, după ce astăzi a avut loc o nouă ședință în dosarul Tranga.

Avocatul lui Tranga a mai precizat că în timpul ședinței de judecată, procurorul a recunoscut că singura probă existentă în acest dosar este denunțul lui Viorel Varzari.

„Toate măsurile de investigație specială, inclusiv perchezițiile la biroul lui Andrei Tranga au efect zero pentru că nu există nicio probă. În declarațiile lui Varzari nu există nicio indicație că el ar spune că „eu am vorbit la telefon cu Tranga referitor la acest trafic de influență”. Nu există. Noi am stat 18 ore și am cules legăturile telefonice ale lui Tranga cu alte persoane și ele nu există. Replica procurorului știți care a fost? Că pe lângă denunț el a mai făcut explicații suplimentare”, a adăugat avocatul.

Apărătorul omului de afaceri a mai precizat că după arestarea lui Andrei Tranga, afacerea sa se duce în derivă din cauza că acesta nu mai poate conlucra cu partenerii săi, dar și pentru că partenerii lui au frica de a nu fi implicați în acest dosar.



„L-am întrebat pe procuror: „Dacă Dvs. tot sunteți preocupați de trafic de influență, de ce nu ați procedat mai inteligent? Să-l puneți în calitate de bănuit pe Tranga, șase luni să nu-i anunțați, să-l supuneți unor urmăriri speciale, măsuri de investigație, să culegeți probele și să-l luați călduț, dacă este acest trafic”. Nu, scopul lor este de-al lega pe Andrei Tranga cu Grigore Caramalac. Acesta e unicul scop, altceva nu există”, precizează Ion Dron.

Andrei Tranga este proprietarul lanțului de restaurante „La Plăcinte” și „Andy’s Pizza”. Acesta a fost reținut de procurorii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, vineri, 26 aprilie, într-un dosar penal deschis pentru șantaj. Tranga ar fi fost implicat într-o schemă de preluare a afacerii lui Viorel Varzari şi anume a întreprinderii SRL „Molinart Grup”, deținătorul mărcii comerciale „ARTINOX”.

ZdG a consultat documente din dosar și a discutat cu mai multe persoane implicate pentru a stabili cronologia evenimentelor care au dus la reținerea omului de afaceri Andrei Tranga și a altor patru persoane, dar și la demisia șefului Procuraturii Anticorupție (PA), Viorel Morari: