Avocatul lui Tranga, despre cele două dosare pe numele clientului său: „E o confuzie totală în logica procurorilor”

Avocatul lui Andrei Tranga, coprorpietarul rețelelor de lanțului de restaurante „La Plăcinte” și „Andy’s Pizza”, susține că va contesta decizia din 20 iunie a Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, prin care clientul său a fost plasat în arest la domiciliu.

Potrivit avocatului Ion Dron, judecătorii au aplicat „din oficiu” măsura preventivă arestul la domiciliu până pe data de 14 iulie. Apărătorul afirmă că „traficul de influență, imputat lui Andrei Tranga, nu există”.

Solicitat, acesta a explicat că Andrei Tranga este vizat în două dosare penale: în dosarul curent clientul său are statut de învinuit, fiind acuzat de trafic de influență, pe când în cel de-al doilea dosar, deschis pentru comiterea șantajului, Tranga are statut de bănuit, iar în privința acestuia nu este aplicată vreo măsură preventivă.

Andrei Tranga a fost reținut de procurorii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, vineri, 26 aprilie. A doua zi, judecătorii au eliberat pe numele lui Tranga un mandat de arest pentru 30 de zile, ulterior acesta fiind prelungit. După aproape două luni de detenție, la 20 iunie, judecătorii l-au trimis pe Tranga în arest la domiciliu.

Procurorii îl acuză pe Tranga de faptul că ar fi fost implicat într-o schemă de preluare a afacerii lui Viorel Varzari, mai exact a întreprinderii SRL „Molinart Grup”, deținătorul mărcii comerciale „ARTINOX”.

Andrei Tranga neagă acuzațiile și se declară nevinovat.

ZdG a consultat documente din dosar și a discutat cu mai multe persoane implicate pentru a stabili cronologia evenimentelor care au dus la reținerea omului de afaceri Andrei Tranga și a altor patru persoane, dar și la demisia șefului Procuraturii Anticorupție (PA), Viorel Morari: