ANI s-a autosesizat și va verifica averea unei judecătoarea de la Curtea de Apel Centru. Aceasta nu a promovat evaluarea integrității de două ori și CSM a decis să fie eliberată din funcție

Averea judecătoarei de la Curtea de Apel Centru, Silvia Cecan, care nu a promovat de două ori evaluarea integrității, urmează să fie verificată de Autoritatea Națională de Integritatea (ANI). Instituția a emis miercuri, 17 decembrie, un act de inițiere a controlului.

ANI s-a sesizat din oficiu a două zi după ce Comisia de Vetting a anunțat că, în cazul judecătoarei Silvia Cecan, a decis nepromovarea reevaluării, confirmând astfel rezultatul evaluării inițiale și constatarea necorespunderii cu criteriile de integritate.

„La caz, reieșind din aria de competență a Autorității Naționale de Integritate, fiind analizată declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2024 depusă de către subiectul declarării Silvia Cecan, judecător în cadrul Curții de Apel Centru, s-a reținut că în anul 2024 familia Cecan a dobândit cu drept de proprietate un bun imobil (teren și casă de locuit) la prețul de 5 406 240 de lei, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare. Cu privire la veniturile obținute/declarate în anul 2024, se atestă venituri sub formă de salarii și concedii medicale în sumă totală de 641 880 de lei (fără a fi deduse cheltuieli de existență). De asemenea, subiectul declarării declară o datorie în sumă de 2 383 056 de lei, contractată în anul 2024 de la B.C „MAIB” S.A, cu termenul de scadență în anul 2049 și o datorie în sumă de 12 mii de dolari, contractată în anul 2024 de la persoană fizică, scadentă în anul 2030”, notează autoritatea.

Conform deciziei ANI, analizând declarațiile de avere și interese personale și actele acumulate în cadrul procedurii de verificare prealabilă a sesizării din oficiu, inspectoarea de integritate „conchide prezența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul declarării, manifestată prin existența unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuieli, pe o parte și averea dobândită, pe de altă parte. Astfel fiind necesar de a demara procedura de control al averii și a intereselor personale, pentru a verifica disponibilitățile financiare ce au stat la baza modificărilor patrimoniale identificate la această etapă”.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat, la 9 decembrie, Raportul Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătoarei Silvia Cecan de la Curtea de Apel Centru, constatând nepromovarea evaluării externe.

Astfel, magistrata Silvia Cecan a fost eliberată din funcție și lipsită de dreptul la indemnizația unică de concediere. Totuși, dacă va contesta decizia, aceasta va rămâne în cadrul instanței până când se va pronunța Curtea Supremă de Justiție (CSJ).

„Plenul CSM hotărăște: (…) Se eliberează din funcție judecătoarea Silvia Cecan de la Curtea de Apel Centru în temeiul art. 18 (5) din Legea nr. 252/ 2023. Se decade Silvia Cecan din dreptul de a exercita funcția de judecător, timp de cinci ani, din data rămânerii definitive a hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii.

Se informează Autoritatea Națională de Integritate că Silvia Cecan nu are dreptul de a exercita funcția de demnitate publică, timp de cinci ani, din data rămânerii definitive a hotărârii CSM.

Se lipsește Silvia Cecan de dreptul la indemnizație unică de concediere. Hotărârea poate fi contestată la CSJ în termen de 15 de la notificare (…)”, a precizat președintele CSM, Sergiu Caraman.

Hotărârea a fost aprobată cu votul a nouă voturi „pro” și unul „împotrivă”.

Procedura de reevaluare a fost inițiată de după hotărârea CSM din 1 iulie 2025. Reevaluarea a vizat în mod special diferențe substanțiale de avere constatate pentru perioada 2016, 2017, 2018, 2020 și 2021.

În urma analizei efectuate de CSM și Comisia de evaluare externă s-au constatat „dubii serioase privind criteriul de integritate financiară, ca urmare a identificării unor diferențe semnificative între venituri și cheltuieli, ce depășesc pragul legal prevăzut de Legea nr. 252/2023”.

Silvia Cecan a ajuns în sistem 2006 , când a fost numită în funcţia de judecător la Judecătoria Făleşti, pe un termen de 5 ani. Trei ani mai târziu, a fost transferată la Judecătoria Bender, în calitate de magistrat. La scurt timp devine acolo președinte interimar.

În 2010 este numită în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Bender, pe un termen de 4 ani, fiind numită în 2011 în funcţia de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

În 2012, devine judecător la Curtea de Apel Bender, iar în 2014 este transferată în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

În octombrie 2023, CSM a constatat abaterea disciplinară prevăzută de art. 4 alin. (1) lit. c) și lit. i) din Legea nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor (acțiunile judecătorului în procesul de înfăptuire a justiției care fac dovada incompetenței profesionale grave și evidente; încălcarea normelor imperative ale legislației în procesul de înfăptuire a justiției, n.r.), comisă de judecătorul Silvia Cecan de la Curtea de Apel Chișinău. Una dintre abaterile disciplinare era abrogată deja la momentul adoptării deciziei CSM.