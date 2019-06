Viorica Dăncilă, noul președinte al Partidului Social Democrat din România

A fost stabilită noua conducere a PSD, sâmbătă, în urma unui Congres care a durat o zi întreagă. Viorica Dăncilă a primit 2.828 de voturi pentru a deveni președintele partidului, devenind astfel prima femeie în această funcție. Congresul Partidului Social Democrat s-a întrunit pentru prima dată, fără Liviu Dragnea, care a fost condamnat la sfârșitul lunii mai la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare scrie Digi24.

Eugen Teodorovici a fost ales președinte executiv, cu 2.463 de voturi, iar Mihai Fifor va ocupa funcția de secretar general, după ce a strâns 2366 de voturi.

S-au confruntat cele două școli de gândire: cea reprezentată de noua conducere impusă după alegeri, în frunte cu Viorica Dăncilă, care susține că s-a renunțat la mesajul anti-european și anti-stat de drept, și cea reprezentată de simpatizații și susținătorii lui Liviu Dragnea, cum este Codrin Ștefănescu, care a țintit poziția de secretar general, dar și de personaje angajate oficial în lupta anti-UE, cum este Liviu Pleșoianu, care a candidat la funcția de președinte.

Viorica Dăncilă a fost aleasă președinte al Partidului Social Democrat din România după ce Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru istigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive. Liderul PSD este acuzat că a angajat fictiv două secretare PSD la Direcția pentru Protecția Copilului Teleorman.