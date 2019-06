VIDEO/ Moment istoric. Donald Trump și Kim Jong-un s-au întâlnit în zona demilitarizată, la frontiera dintre cele două Corei

Președintele american Donald Trump și liderul suprem nord-coreean s-au întâlnit duminică, 30 iunie, în zona demilitarizată, aflată la frontiera dintre cele două Corei, scrie Digi 24.

Donald Trump devine primul preşedinte american care pune piciorul pe pământ nord coreean.

Liderul de la Casa Albă a avut iniţiativa acestei întâlniri şi i-a lansat invitaţia lui Kim Jong-un pe Twitter.

Cei doi şi-au dat mâna la graniţa dintre cele două Corei, în zona demilitarizată şi apoi au păşit împreună pe pământ nord coreean. Imediat după acest moment, Donald Trump a spus că este o zi măreaţă pentru întreaga lume.

Este a treia oară când cei doi lideri se văd faţă în faţă. Locul însă îi dă o încărcătură simbolică deosebită. Donald Trump este primul preşedinte al Statelor Unite care merge acolo. Se întâmplă într-un moment în care negocierile pentru denuclearizare sunt blocate, de la summitul de acum patru luni din Vietnam care s-a încheiat cu un eşec.

Donald Trump este însoţit la această întâlnire de preşedintele Coreei de Sud, în ţara căruia a sosit de ieri, după ce a participat la summitul G20.