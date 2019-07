Ucraina: De astăzi, utilizarea limbii ucrainene este obligatorie

Marți, 16 iulie, în Ucraina a intrat în vigoare Legea cu privire la asigurarea funcţionării limbii ucrainene ca limbă de stat, care prevede că singura limbă oficială este cea ucraineană, pe care trebuie să o cunoască fiecare cetățean, transmite unian.net.

Legea îi obligă pe funcționarii publici să vorbească limba oficială, statul asigurând instruirea celor care nu au avut posibilitatea să învețe limba ucraineană.

Totodată, persoanele care vor să obțină cetățenia Ucrainei vor trebui să demonstreze cunoașterea limbii ucrainene la un nivel corespunzător.

Legea nu se aplică sferei comunicării private şi în cadrul ceremoniilor religioase. În același timp, angajații întreprinderilor private vor putea vorbi în altă limbă decât cea ucraineană doar dacă acest lucru este solicitat de către clienți, notează dw.com.

Săptămânal, posturile de radio și televiziune trebuie să aibă un volum de cel puțin 75% de conținut în limba ucraineană. Ziarele vor trebui să fie tipărite în limba ucraineană, iar jurnalele și revistele vor putea avea și versiuni suplimentare. La fel, editurile vor trebui să aibă cel puţin jumătate din conţinut în limba de stat.

Potrivit pravda.com.ua, denigrarea publică sau nerespectarea limbii de stat va fi pedepsită.