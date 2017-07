Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, se va întâlni azi pentru prima dată cu liderul Rusiei, Vladimir Putin, la o reuniune din marja summitului G20 de la Hamburg, transmite France Presse, citat de news.ro

În ajunul întâlnirii care va avea consecinţe pentru crizele din Siria şi Ucraina, preşedintele american a lansat un atac dur la adresa Moscovei, pentru acţiunile „destabilizatoare” de pe flancul estic al NATO. Această întâlnire bilaterală are loc în marja a ceea ce ar putea să fie cel mai divizat summit G20 de la Hamburg, notează aceeași sursă.

I look forward to all meetings today with world leaders, including my meeting with Vladimir Putin. Much to discuss.#G20Summit #USA🇺🇸

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 7, 2017