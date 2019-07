Socialistul italian David Sassoli este noul preşedinte al Parlamentului European

Europarlamentarul socialist David Sassoli a fost ales miercuri preşedinte al Parlamentului European (PE) pentru următorii doi ani şi jumătate, informează Reuters, citat de Agerpres.

În vârstă de 63 de ani, Sassoli a obţinut o majoritate simplă în a doua rundă de vot desfăşurată în prima sesiune plenară a Parlamentului European. Au mai candidat pentru acest post eurodeputata ecologistă germană Ska Keller, deputata spaniolă Sira Rego, din grupul de extremă stânga GUE/NGL, şi conservatorul ceh Jan Zahradil.

Fost jurnalist din Florenţa, Sassoli a fost europarlamentar şi în ultimele două legislaturi.

Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat marţi, la finalul summitului maraton la care liderii europeni au convenit asupra nominalizărilor pentru posturile-cheie în instituţiile UE, că aceştia doresc ca funcţia de preşedinte al PE să fie împărţită între socialişti şi populari, câte doi ani şi jumătate pentru fiecare.