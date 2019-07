Proteste la Moscova: Oamenii cer admiterea candidaților independenți la alegerile locale

La Moscova are loc o acțiune necoordonată, cu solicitarea de a permite candidaților independenți să participe în alegerile pentru Duma orășenească. Manifestația a demarat în scuarul Novopushkinsky, după care locuitororii capitalei Rusiei au mers la primărie. Protestatarii au bătut pe rând în ușile primăriei, cerând ca solicitările lor să fie auzite, notează tvrain.ru

Candidații independenți la șefia Dumei de la Moscova au anunțat că vor organiza acțiuni de protest zilnic, cerând să li se permită să participe la alegeri.

Un candidat din opoziție a anunțat despre un mare protest pe 20 iulie la Moscova.

Sursa foto: tvrain.ru