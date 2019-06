Patru zile de proteste anti-guvernamentale la Tbilisi

Duminică, pentru a patra zi consecutiv, zeci de mii de georgieni au protestat în Tbilisi împotriva actualei guvernări. În fiecarea seară, începând cu ora 19.00, aceștia au ieșit în fața clădirii legislativului pentru a cere demisia prim-ministrului, a speakerului Parlamentului, a ministrului Afacerilor Interne și a serviciilor de securitate.

Manifestanții au afișat, inclusiv, bannere cu lozinci împotriva președintelui rus Vladimir Putin și ocupației rusești în republicile secesioniste georgiene.

După ciocnirile violente din timpul protestului din 21 iunie, în timpul cărora peste 200 de persoane au fost rănite, iar mai mulți protestatari au fost reținuți, manifestanții au înaintat noi solicitări guvernării. Aceștia cer eliberarea tuturor persoanelor reținute și tragerea la răspundere a forțelor de ordine care au intervenit în prima zi de protest.

Mulți manifestanți au purtat pansamente pe un ochi – în semn de solidaritate cu cei care și-au pierdut vederea din cauza gloanțelor de cauciuc în timpul acțiunii de dispersare a protestatarilor.

Protestele au demarat joi, când parlamentarul rus Serghei Gavrilov, participant la un for al Adunării Interparlamentare privind Ortodoxia, s-a așezat pe scaunul președintelui parlamentului georgian, având alături drapelul rus.