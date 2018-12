O companie din România, acuzată că a diluat dezinfectanții pe care îi vindea spitalelor, a fost trimisă în judecată

Dosarul în care compania Hexi Pharma a fost investigată pentru evaziune fiscală ajunge în instanţă. După o anchetă începută acum aproape doi ani, procurorii anticorupţie au terminat cercetările şi au ajuns la concluzia că societatea a prejudiciat bugetul de stat cu mai bine de două milioane de euro. Societatea este judecată şi pentru înşelăciune, după ce ar fi vândut către sute de spitale din ţară dezinfectanţi diluaţi, transmite Digi24.

În perioada 2012 – 2016, societatea S.C. Hexi Pharma Co Srl a prejudiciat bugetul de stat cu suma totală de 916.739 RON, din care 366.694,4 RON reprezintă impozit pe profit și 550.044,6 lei reprezintă taxă pe valoare adăugată dedusă în mod nelegal.

În perioada iulie 2013 – decembrie 2015, inculpatul Panaitescu Miron Victor l-a ajutat pe administratorul S.C. Hexi Pharma CO S.R.L. (în prezent decedat) să disimuleze originea ilicită a sumelor de 2.275.672,19 EUR și 9.875.717,45 RON, obținute de acesta din urmă ca urmare a săvârșirii infracțiunii de delapidare. În acest sens, între societățile administrate de inculpatul Panaitescu Miron Victor și două firme din Cipru controlate de administratorul S.C. Hexi Pharma CO S.R.L, au fost încheiate mai multe contracte fictive de prestări servicii. Ulterior, o parte din aceste sume de bani au fost retrase direct de la ATM-uri, iar restul au fost transferate în conturile unor societăți de unde au fost la fel retrase în numerar, de administratorul S.C. Hexi Pharma CO S.R.L.

Agenția Națională de Administrare Fiscală din România a declarat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 9.553.392 RON, reprezentând prejudicial cauzat bugetului de stat în maniera de mai sus.

În cauză, s-a dispus luarea măsurilor asiguratorii, prin instituirea sechestrului, asupra mai multor bunuri imobile și mobile ce aparțin SC Hexi Pharma co SRL și altor persoane fizice și juridice.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupției au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

SC HEXI PHARMA CO SRL pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată,

PANAITESCU MIRON VICTOR, administrator al unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la spălarea banilor,

ERDEI ATTILA, administrator al unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.

Foto: libertatea.ro