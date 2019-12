Mii de oameni au ieșit pe străzile din SUA pentru a susține procedura de destituire a lui Donald Trump

Moment rar în istoria Statelor Unite. Donald Trump, cel de-al 45-lea președinte american, este pe cale să devină doar al treilea șef de stat împotriva căruia se inițiază o procedură de destituire, relatează CNN.

Donald Trump critică „minciunile atroce” din timpul dezbaterii

Președintele american a anunațat că nu va urmări dezbaterea, dar postează mesaje pe Twitter pe acest subiect, relatează CNN.

„Asemenea minciuni atroce ale radicalilor de stânga, ale democraților care nu fac nimic. Este un asalt asupra Americii și un asalt asupra Partidului Republican”, a scris Trump pe Twitter.

SUCH ATROCIOUS LIES BY THE RADICAL LEFT, DO NOTHING DEMOCRATS. THIS IS AN ASSAULT ON AMERICA, AND AN ASSAULT ON THE REPUBLICAN PARTY!!!!