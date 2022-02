LIVE TEXT/ Ziua a treia de război în Ucraina. Occidentul se pregătește să deconecteze Rusia de la de la sistemul global de plăţi interbancare SWIFT

Ziua a treia de război în Ucraina a început cu lupte grele pe străzile Kievului. O clădire dintr-o zonă rezidențială din Kiev a fost lovită de un obuz rusesc. Militarii ucraineni și civilii opun rezistență ocupanților ruși. Președintele Ucrainei a declarat că acum este momentul decisiv pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Președintele rus Vladimir Putin și ministrul rus de Externe Serghei Lavrov au fost incluși pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. LIVE TEXT:

UPDATE 16:46 Occidentul se pregătește să deconecteze Rusia de la de la sistemul global de plăţi interbancare SWIFT. Despre asta a anunțat ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba.

UPDATE 16:38 Primarul orașului Kiev, Vitali Kliciko, a anunţat sâmbătă o înăsprire a interdicţiei de circulaţie din cauza invaziei ruseşti, avertizând că oricine se află pe stradă între orele 17:00 şi 8:00 va fi tratat ca un inamic. Detalii aici

UPDATE 16:14 Ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, susține că armata ucraineană a ucis peste trei mii de soldați ruși și a distrus peste 100 de tancuri rusești.

Armata Ucrainei susține că a ucis 3.500 de soldați ruși și a distrus 102 tancuri, 536 vehicule blindate, 14 avioane și 8 elicoptere ale armatei rus

UPDATE 16:00 Ucraina a refuzat să negocieze în condițiile Federației Ruse, scrie presa ucraineană citându-l pe consilierul președintelui Ucrainei, Oleksiy Arestovich. Detalii aici

UPDATE 15:42 Turcia a acceptat solicitarea Ucrainei și închide strâmtorile Bosfor şi Dardanele din Marea Neagră pentru navele ruse. Un anunț în acest sens a fost făcut de către președintele ucrainean Volodimir Zelenky. Detalii aici

I thank my friend Mr. President of 🇹🇷 @RTErdogan and the people of 🇹🇷 for their strong support. The ban on the passage of 🇷🇺 warships to the Black Sea and significant military and humanitarian support for 🇺🇦 are extremely important today. The people of 🇺🇦 will never forget that!