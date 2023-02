LIVE TEXT Zelenski spune că vizita lui Biden în Ucraina „este o dovadă extrem de importantă de sprijin pentru toți ucrainenii”. Război în Ucraina, ziua 362

UPDATE 12:06 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, confirmă vizita liderului american Joe Biden la Kiev.

Într-o scurtă postare pe Telegram, Zelenski a scris că vizita lui Biden „este o dovadă extrem de importantă de sprijin pentru toți ucrainenii”.

UPDATE 11:52 Președintele american Joe Biden se află la Kiev. Presa ucraineană a publicat o imagine în care liderul american apare alături de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Kiev.

Anterior, era anunțat că Biden e așteptat luni, 20 februarie, la Varșovia. Liderul de la Casa Albă are programat pentru marți un discurs în care va marca un an de război în Ucraina.

UPDATE 11:39 Alertă aeriană pe întreg teritoriul Ucrainei. Autoritățile ucrainene îndeamnă oamenii să meargă în adăposturi.

UPDATE 10:37 O delegație a Parlamentului statului Israel vizitează luni, 20 februarie, Kievul. Ambasadorul ucrainean la Ierusalim, Evgeni Korniciuk, a anunțat vizita unei delegații israeliene în Ucraina în cadrul unei emisiuni.

Ambasadorul israelian în Ucraina, Michael Brodski, a publicat o fotografie cu reprezentanții Knessetului (Parlamentul unicameral al statului Israel – n. red.) pe peronul unei gări din Kiev.

UPDATE 10:03 Armata rusă se află sub o presiune politică tot mai mare, în contextul în care pe 24 februarie se împlinește un an de la invazia Rusiei în Ucraina. Este posibil ca Rusia să afirme că Bahmut a fost capturat, indiferent de realitatea de pe teren, conform unui nou raport al serviciilor secrete britanice.

Dacă ofensiva de primăvară a Rusiei nu va duce la nimic, este posibil ca tensiunile din cadrul conducerii ruse să crească, mai susțin serviciile secrete britanice.

Cu toate acestea, serviciile de informații britanice notează că Rusia continuă să dezvolte mai multe ofensive în estul Ucrainei: Ugledar, Kremenna și Bahmut. Cu toate acestea, pierderile forțelor ruse rămân ridicate, în special în Bahmut și Ugledar.

