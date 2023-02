LIVE TEXT Zelenski propune extinderea legii marțiale și mobilizării generale. Forțele ruse au bombardat o biserică din orașul Herson. Război în Ucraina, ziua 348

UPDATE 11:55 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a înaintat Radei Supreme două proiecte de lege privind aprobarea decretelor sale de prelungire a termenelor legii marțiale și a mobilizării generale în țară, notează Ukrinform.

Astfel, șeful statului ucrainean propune prelungirea termenelor legii marțiale și mobilizării generale începând cu 19 februarie 2023, pentru încă 90 de zile.

Pe 24 februarie 2022, Rusia a invadat Ucraina. În aceeași zi, a fost impusă legea marțială în Ucraina și a fost anunțată mobilizarea generală – până pe 26 martie 2022. Ulterior, termenele legii marțiale și ale mobilizării generale au fost prelungite de parlamentul ucrainean – până la 25 aprilie 2022, 25 mai 2022, 23 august 2022, 21 noiembrie 2022 și 19 februarie 2023.

UPDATE 11:40 Forțele ruse au bombardat astăzi, 6 februarie, o biserică din orașul Herson. Ferestrele bisericii au fost sparte și ușile au fost deteriorate, informează Consiliul Local din Herson.

Potrivit autorităților ucrainene, nu au fost înregistrate victime.

Pe 5 februarie, trupele rusești au lansat 37 de atacuri asupra localităților din regiunea Herson. Obuzele rusești au avariat o instituție de învățământ și clădiri rezidențiale.

UPDATE 09:47 În ultimele 24 de ore, forțele ucrainene au respins atacurile rusești în apropierea a 14 localități din regiunea Donețk, inclusiv Bahmut, informează Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei pe Facebook.

Potrivit forțelor ucrainene, trupele rusești își concentrează eforturile în principal asupra conducerii de acțiuni ofensive în direcții precum Kupeansk, Liman, Bahmut, Avdiivka și Novopavlivka.

„În timpul ostilităților din apropierea orașului Bahmut, a existat o lipsă totală de coordonare și interacțiune între militarii trupelor de ocupație rusești și mercenarii așa-numitului Grup Wagner”, se arată în raport.

În ultimele 24 de ore, rușii au lansat patru atacuri cu rachete asupra infrastructurii civile din Harkov și Druzhkivka din regiunea Donețk. De asemenea, armata rusă a deschis focul cu sisteme de rachete cu lansare multiplă (MLRS) de 56 de ori, și anume asupra obiectelor civile din Herson. Au fost raportate victime în rândul civililor.

Amenințarea cu lovituri aeriene și rachete rusești rămâne ridicată pe întreg teritoriul Ucrainei.

UPDATE 08:06 Primul tanc Leopard 2 pe care Canada l-a donat Ucrainei a ajuns în Polonia.

Declarația a fost făcută de ministra canadiană a Apărării Naționale, Anita Anand, pe Twitter.

„Primul tanc de luptă principal Leopard 2 pe care l-am donat Ucrainei a ajuns în Polonia. Alături de aliații noștri, în curând vom instrui Forțele Armate ale Ucrainei în utilizarea acestui echipament”, a spus Anand.

