LIVE TEXT Zelenski face apel la membrii UE și la țările candidate la aderarea la UE să se alăture implementării formulei de pace propuse de Ucraina. 330 de zile de război în Ucraina

UPDATE 20:18 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut apel la partenerii europeni, precum și la țările candidate pentru aderarea la UE, să se alăture punerii în aplicare a formulei de pace propuse de Ucraina. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Consiliului European, Charles Michel, la Kiev, potrivit Ukrinform.

UPDATE 20:02 Patriarhul rus Kirill a avertizat joi, 19 ianuarie, că „dorințele țărilor occidentale de a învinge Rusia a luat acum o formă foarte periculoasă, dar orice încercare de a le pune în aplicare va însemna sfârșitul lumii”, făcând referire la războiul din Ucraina.

Patriarhul Kirill susține că Rusia deține „arme puternice” și are „oameni care sunt motivați să învingă”.

UPDATE 18:29 Președintele Consiliului European, Charles Michel, care efectuează o vizită în Ucraina, s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Într-o postare pe contul său de Telegram, Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Charles Michel pentru tot sprijinul acordat Ucrainei.

UPDATE 16:59 Marea Britanie va livra Ucrainei 600 de rachete Brimstone, despre asta a anunțat Ben Wallace, Ministrul britanic al Apărării, scrie Reuters.

Unian scrie că Brimstone este o rachetă aer-sol auto-direcționată. Acesta este echipat cu un cap de ghidare radar activ, ceea ce îi permite să lovească ținte în mișcare cu mare precizie. În plus, acesta are o capacitate de ghidare cu laser. Costul unei rachete este de aproximativ 150 000 de dolari.

UPDATE 15:50 Potrivit informațiilor actualizate, racheta rusă care a lovit clădirea din Dnipro a făcut 46 de victime. Șeful administrației militare din regiunea Dnepropetrovsk, Valentin Reznicenko, 11 persoane nu au fost încă identificate și tot atâtea sunt în continuare date dispărute.

„80 de persoane au fost rănite. Douăzeci și patru de victime rămân sub supraveghere medicală în spitalele din oraș. Trei sunt în stare gravă, inclusiv o fetiță de 9 ani”, a anunțat Valentin Reznicenko, șeful administrației militare din regiune.

Un bloc din orașul Dnipro, din centrul Ucrainei, a fost lovit sâmbătă, 14 ianuarie, de o rachetă rusă. Pe 17 ianuarie, autoritățile ucrainene au anunțat că operațiunea de căutare și salvare din orașul Dnipro a ajuns la final.

UPDATE 14:15 Estonia a aprobat un nou pachet de asistență militară pentru Ucraina. Potrivit anunțului de pe site-ul Guvernului estonian, țara va oferi Ucrainei un pachet de asistență militară în valoare de 113 milioane de euro. Pachetul va include obuziere, lansatoare de grenade și muniție.

În acest fel, ajutorul militar al Estoniei pentru Ucraina va crește la 370 de milioane de euro și va reprezenta puțin peste 1% din PIB-ul Estoniei.

UPDATE 13:36 Într-o rezoluție adoptată joi, deputații din cadrul Parlamentului European (PE) solicită tragerea la răspundere a conducerii politice și militare ruse pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei. Textul a fost adoptat cu 472 de voturi pentru, 19 împotrivă și 33 de abțineri.

Astfel, PE declară că atrocitățile comise de forțele ruse în Bucea, Irpin și multe alte orașe ucrainene dezvăluie „brutalitatea războiului” și subliniază importanța unei acțiuni internaționale coordonate pentru a-i aduce pe cei responsabili în fața justiției în conformitate cu dreptul internațional.

Eurodeputații cer UE să insiste pentru crearea unui tribunal internațional special, în strânsă cooperare cu Ucraina și cu comunitatea internațională, care să urmărească penal conducerea politică și militară a Rusiei și aliații acesteia.

UPDATE 12:55 Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a vizitat joi, 19 ianuarie, Republica Belarus, unde a avut o întrevedere cu liderul de la Minsk, Aleksandr Lukașenko. Presa rusă a scris că Lukașenko și Lavrov au discutat despre „intenția țărilor occidentale, conduse de Statele Unite, către o dominație totală”.

Autoritățile de la Kiev au acuzat Belarusul că este complice la agresiunea Rusiei, dat fiind că la începutul invaziei, la 24 februarie 2022, trupele ruse au pătruns în Ucraina inclusiv de pe teritoriul belarus.

UPDATE 11:35 Regiunea rusă Belgorod a fost bombardată din nou. Potrivit guvernatorului regiunii, Viaceslav Gladkov, a fost atacat satul Dolgoie. Potrivit oficialului, obuzul a distrus o cameră și o anexă a unei case particulare în care nu locuia nimeni.

UPDATE 11:13 Mai multe sate din regiunea rusă Belgorod au fost atacate în noaptea de 19 ianuarie. Șeful regiunii, Veaceslav Gladkov, a declarat că mai multe sate din raionul Șebekinskii au fost bombardate de forțele armate ucrainene. Potrivit lui Gladkov, nu s-au înregistrat victime.

UPDATE 10:45 Președintele Consiliului European, Charles Michel, a ajuns astăzi la Kiev unde va discuta despre noile măsuri de susținere a Ucrainei cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a cerut accelerarea livrărilor de armament.

Charles Michel a declarat, într-un mesaj video postat pe Twitter, că va discuta cu Volodimir Zelenski despre „măsuri concrete pentru a se asigura ca Ucraina să fie mai puternică”.

El a precizat că va discuta la Kiev și cu prim-ministrul ucrainean Denis Șmîhal, precum și cu membri ai parlamentului ucrainean.

