LIVE TEXT Zelenski avertizează în legătură cu centrala nucleară de la Zaporijjea: „Situația este critică”. Război în Ucraina, ziua 1316

UPDATE 11:10 Președintele Volodîmîr Zelenski a declarat, pe 30 septembrie, că Centrala Nucleară de la Zaporijjea, aflată sub ocupație rusă, este deconectată de la rețeaua electrică de șapte zile consecutiv – cea mai lungă perioadă de acest fel de la începutul invaziei pe scară largă, scrie The Kyiv Independent.

„Este a șaptea zi – ceea ce, apropo, nu s-a mai întâmplat niciodată – de situație de urgență la centrala nucleară de la Zaporijjea. Situația este critică”, a spus Zelenski în adresarea tradițională de la sfârșitul zilei.

Șeful statului ucrainean a avertizat că instalația, cea mai mare centrală nucleară din Europa, funcționează acum doar pe baza generatoarelor diesel pentru a menține active sistemele de siguranță, după ce loviturile rusești au distrus liniile externe de alimentare cu energie. Centrala este amplasată în apropierea liniei frontului.

„Generatoarele și centrala nu au fost proiectate pentru o astfel de situație și nu au funcționat niciodată atât de mult timp în acest regim. Iar noi avem deja informații că unul dintre generatoare a cedat”, a spus el.

Zelenski a acuzat Moscova că obstrucționează reparația liniilor de înaltă tensiune prin bombardamente continue și a adăugat: „Aceasta reprezintă o amenințare pentru absolut toată lumea. Niciun terorist din lume nu a îndrăznit vreodată să facă unei centrale nucleare ceea ce face Rusia acum”. Zelenski a menționat că a dispus ca Guvernul Ucrainei și diplomații ucraineni să aducă această criză în atenția comunității internaționale.

UPDATE 10:05 De la începutul invaziei pe scară largă (februarie 2022), Serviciul de Securitate al Ucrainei a identificat aproape 50 000 de cazuri în care armata rusă a lansat drone de tip Shahed pentru a lovi teritoriul Ucrainei. În urma acestor atacuri, potrivit datelor Procuraturii Generale a Ucrainei, 253 de persoane au murit, iar 1524 au fost rănite.

UPDATE 11:00 Începând cu ora 20:30, pe 30 septembrie, rușii au atacat Ucraina cu 49 de drone de diferite tipuri, o rachetă antinavă „Onyx” și 4 rachete balistice Iskander-M/KN-23. Până la ora 09:30, apărarea antiaeriană a doborât/suprimat 44 de drone inamice în nordul, estul și centrul țării. Cinci rachete rusești și UAV-uri au fost înregistrate în șase locații, scrie Hromadske.

UPDATE 9:20 În noaptea de 1 octombrie, armata rusă a atacat orașul Harkiv cu bombe aeriene ghidate și rachete. În urma loviturilor, șase persoane au fost rănite, printre care și un polițist.

Potrivit Serviciului pentru Situații de Urgență al Ucrainei și poliției regionale, atacurile au vizat piața din raionul Kiev al orașului, unde au luat foc mai multe pavilioane comerciale, incendiul extinzându-se pe o suprafață de aproximativ 2 800 m². În raionul Saltîvka, flăcările au cuprins un bloc de locuințe și un garaj, dar incendiile au fost localizate și sunt lichidate de salvatori.

Printre răniți se numără două femei de 41 și 80 de ani, trei bărbați de 21, 27 și 34 de ani, precum și un polițist de 25 de ani. Unul dintre cei răniți a primit îngrijiri la fața locului, iar ceilalți au fost transportați la spital.